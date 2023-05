Les lauréats de cette seconde édition font voyager les utilisateurs TikTok du Japon à la France avec des réalisations singulières, touchantes ou engagées parfois. À l’instar du Festival de Cannes et du cinéma, l’originalité et la diversité des histoires proposées – venues de 80 pays – ont diverti, émerveillé et touché la sensibilité des membres du jury comme de la communauté TikTok. Preuve de cet engouement, le mot-dièse #TikTokShortFilm rassemble désormais plus de 15 milliards de vues sur la plateforme.

Après délibération, les membres du jury, présidé par Marie-Lou Papazian, directrice générale de l’école de la création numérique TUMO, ont décidé de décerner les prix à trois créateurs, aux styles très différents, et qui incarnent toute la richesse de la communauté TikTok :

GRAND GAGNANT

Nom du film court : Subordonné à louer

Créateur : Shinichiro Ueda, @picorelab

Pays : Japon

À propos du film : Ce court-métrage interroge les relations humaines actuelles, et l’isolement ressenti par beaucoup. L’idée est née d’un article traitant d’un service de Location de Subordonnés pour atténuer, de façon temporaire, ce sentiment de solitude. Le film pose une question fondamentale : cette communication monétaire peut-être vraiment satisfaire et combler le coeur ?

Du créateur : “Je suis très heureux de remporter le prix du “Grand Gagnant” de la compétition #TikTokShortFilm. Cette œuvre est une caricature de la société japonaise moderne. Mais je voulais aussi en faire une histoire sur les relations humaines universelles et la communication, à laquelle les personnes du monde entier peuvent s’identifier. Je suis ravi qu’elle ait pu toucher le jury, ainsi que la communauté TikTok“.

PRIX DE LA MEILLEURE RÉALISATION

Nom du film court : La pote psy

Créateur : Esteban Vial, @estebanvial

Pays : France

À propos du film : Le créateur s’est ici amusé à pousser une banale dispute de couple à son paroxysme, au travers de l’intervention d’un personnage, l’amie qui se prend pour une psychologue.

Du créateur : “Depuis le début, je créé des fictions pour faire du cinéma, et cette compétition #TikTokShortFilm était une opportunité de me rapprocher de mon but. Je suis fier de remporter ce prix, c’est un signal fort pour m’encourager dans cette voie et me conforter dans l’idée que mes créations peuvent plaire, et intéresser un public”.

PRIX DU MEILLEUR SCRIPT

Nom du film : (Nos) na Cabeça ((Nous) dans la tête)

Créateur : @madalena_aragoa, une réalisation par Lucas Millions Dutra

Pays : Portugal

À propos du film : Animée par un incroyable jeu d’ombres et de lumière, la vidéo nous plonge dans l’univers d’une jeune fille souffrant d’une maladie mentale, la schizophrénie, et celui de son entourage.

Du créateur : “Le Festival de Cannes représente à mes yeux le plus prestigieux des festivals de cinéma au monde. C’est un grand honneur de pouvoir participer à cet événement, et la confirmation que nos convictions et désirs peuvent se réaliser. Je tiens à remercier TikTok pour cette opportunité, et de permettre que le cinéma soit de plus en plus présent dans nos vies”

