Tim’ess lève des fonds pour industrialiser la valorisation des déchets forestiers

Partagez 0 Partages



La start-up tunisienne Pine Needles Solution, connue sous le nom commercial Tim’ess, vient d’annoncer la réussite d’une levée de fonds réalisée avec le soutien du groupe MPBS, leader national dans la construction en bois, ainsi que de la business angel Amel Bahloul.

Active depuis plus de trois ans dans l’écosystème entrepreneurial tunisien, Tim’ess valorise durablement les déchets forestiers, en particulier les rameaux et aiguilles de pins, pour produire des allume-feux naturels écologiques. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de gestion durable des forêts tunisiennes et contribue aux objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

En partenariat avec la Direction Générale des Forêts (DGF), la jeune entreprise a déjà mené plusieurs actions pilotes dans le gouvernorat de Zaghouan, respectant les normes environnementales et sociales en vigueur. Forte de ces premiers succès, Tim’ess ambitionne désormais de renforcer son impact national et de s’ouvrir aux marchés internationaux.

Cette levée de fonds marque une étape clé dans le passage à la production industrielle. Les nouveaux investisseurs apportent un double soutien : financier et stratégique. Le groupe MPBS, fort de plus de 45 ans d’expérience dans l’industrie du bois et d’une solide présence internationale, met son expertise technique au service du développement et de l’export de Tim’ess.

De son côté, Mme Amel Bahloul, experte en finance stratégique, accompagne la mise en place d’un système financier solide garantissant une croissance durable et une gestion optimale des ressources.

Grâce à ce financement, Tim’ess a pu lancer sa production industrielle, recruter de nouveaux profils qualifiés et accélérer sa montée en puissance. En tant qu’entreprise sociale et solidaire, elle place l’innovation, la durabilité et l’impact socio-économique au cœur de sa stratégie.

À propos de Tim’ess

Tim’ess est une start-up tunisienne labellisée, spécialisée dans la valorisation des sous-produits forestiers, notamment les aiguilles et rameaux de pins. Sa mission : transformer les déchets forestiers en ressources durables, contribuer à la préservation des forêts et renforcer la résilience face aux changements climatiques.

D’après communiqué

Partagez 0 Partages