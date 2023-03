Tinder : 41% de la génération Z préfèrent le polyamour et les relations ouvertes

Partagez 42 Partages

Tinder a publié une enquête décortiquant les préférences dating de ses utilisateurs. Selon les chiffres publiés par l’application, le polyamour et les relations ouvertes sont de plus en plus populaires, auprès de la génération Z.

En se basant sur ce que les utilisateurs indiquent souhaiter comme type de relation – un feature récent que l’application a intégré pour faciliter les connexions entre ses utilisateurs –, Tinder affirme que 52 % de ses membres de la génération Z préfèrent les relations monogames alors que 41% d’entre eux sont ouverts ou à la recherche de relations non-monogames. « Les relations ouvertes (36%) et le polyamour (26%) étant les types de relations non-monogames les plus populaires », lit-on dans un communiqué.

Relationship Goals est, en effet, « un badge qui permet aux membres d’indiquer explicitement ce pour quoi ils sont sur Tinder : relation à long terme, à long terme ouvert à court terme, à court terme ouvert à long terme, à court terme, nouveaux amis, ou encore en train d’explorer ». Cette fonctionnalité a eu beaucoup de succès auprès de la communauté Tinder. Depuis son lancement, «60 % des membres ont ajouté des objectifs relationnels à leurs profils».

Selon la même enquête, « 40 % des membres de Tinder qui utilisent Relationship Goals pour signaler leur intention sur l’application déclarent être à la recherche d’une relation à long terme, contre 13 % à la recherche d’une relation à court terme », sachant que « 73 % des jeunes célibataires, tout sexes confondus, déclarent rechercher quelqu’un qui sait clairement ce qu’il veut ».

Tinder est l’une des applications de rencontres la plus populaires. Elle permet aux utilisateurs de se connecter avec d’autres personnes en fonction de leur emplacement géographique, de leurs préférences et de leurs profils. Les utilisateurs créent un compte en utilisant leur profil Facebook ou leur numéro de téléphone portable, et peuvent ensuite ajouter des photos et une description. Grâce à la géolocalisation, les utilisateurs peuvent choisir parmi les profils de personnes potentiellement compatibles dans leur région en swipant vers la droite pour indiquer qu’ils sont intéressés par la personne, ou vers la gauche pour indiquer qu’ils ne le sont pas. Si deux utilisateurs matchent, ils peuvent alors discuter engager la discussion.

Généralement utilisée pour des rencontres occasionnelles et des relations à court terme, Tinder est, aussi, donner lieu à des relations plus sérieuses. L’application compte actuellement 75 millions d’utilisateurs, dont 78,1 % d’hommes et 21,9 % de femmes. Selon la plateforme, 30% des utilisateurs sont mariés.

Créée en 2012, Tinder a enregistré plus de soixante milliards de matchs. Plus de 1,6 milliard de swipes gauche et droite sont enregistrés chaque jour sur Tinder, et plus de 30 millions de rencontres sont faites chaque jour sur l’application.

NJ