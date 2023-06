Tinder soutient la communauté LGBTQIA+ avec de nouveaux autocollants

Partagez 2 Partages

Dans une approche de genre inclusive, l’application de dating Tinder a annoncé une nouvelle initiative pour soutenir les membres de la communauté LGBTQIA+.

Notant dans un communiqué que plus de la moitié des utilisateurs de l’application (54 %) âgés entre 18 et 25 ans et s’identifiant comme LGBTQIA+ a fait son coming out sur une application de rencontres en premier, Tinder indique avoir introduit de nouveaux autocollants « Pride ».

Le coming out en ligne étant un rite de passage courant, ces autocollants devraient permettre aux utilisateurs de Tinder membres de la communauté de se connecter plus facilement avec d’autres personnes pour vivre leur première saison de « fierté ».

Les nouveaux autocollants sont : My First Pride, Came Out Online, Save Queer Spaces, Happy Pride et Proudly Ally.

« Les rencontres en ligne étant le moyen le plus courant pour les couples de même sexe de se rencontrer, il est important que la communauté queer se sente visible, écoutée et en sécurité sur Tinder tout au long de l’année », lit-on dans le communiqué.

NJ