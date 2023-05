Tizeti et Microsoft s’attaquent au sous-développement du haut débit en Côte d’Ivoire

Partagez 2 Partages

Tizeti, l’un des principaux fournisseurs de services Internet en Afrique de l’Ouest, a annoncé une collaboration élargie avec Microsoft pour résoudre le problème du sous-développement du haut débit en Côte d’Ivoire et apporter l’accès à Internet à près de 5 millions de personnes.

Le partenariat vise à fournir un accès Internet haut débit abordable et fiable aux communautés et aux personnes mal desservies du pays, en comblant l’important déficit de large bande qui a entravé le développement économique et le progrès social dans la région et en permettant à davantage d’Ivoiriens de participer à l’économie numérique.

On estime que la Côte d’Ivoire a moins de 40 % de pénétration d’Internet, avec l’Internet fixe autour de 2 %. Les secteurs de l’internet fixe et du haut débit restent sous-développés en Côte d’Ivoire, en raison d’un héritage de mauvaise connectivité internationale, qui a entraîné des prix de gros élevés, une bande passante limitée et un manque d’accès des opérateurs alternatifs à l’infrastructure internationale. Des opérateurs tels que MainOne et Côte de l’Afrique à l’Europe disposent d’une infrastructure sous-marine, et 2Afrique devrait atterrir en 2023. Alors que la verticale du câble sous-marin est plus compétitive, la Côte d’Ivoire a limité les fournisseurs du dernier kilomètre qui tirent la capacité Internet et la distribuent à maisons, bureaux, écoles, hôpitaux et autres institutions publiques.

Tizeti déploiera une infrastructure Internet à haut débit avec l’initiative Airband de Microsoft, en exploitant les technologies sans fil à faible coût de Tizeti. Cela contribuera à rendre plus facile et moins coûteux pour les gens d’accéder à Internet et de se connecter à l’économie numérique. Ces efforts partagés s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de Microsoft Airband Initiative d’offrir un accès Internet à 100 millions d’Africains d’ici la fin de 2025, ce qui s’aligne sur l’objectif de Tizeti de connecter davantage de personnes à Internet de manière rentable.

Pour de nombreux pays d’Afrique, il existe encore une énorme fracture numérique. Cette frontière entre les connecté et les non connecté se traduit par des conséquences évidentes pour l’emploi, l’éducation, la vie familiale et sociale, et l’accès à l’information. Des collaborations comme celle-ci jouent un rôle important dans la résolution des déficits d’infrastructure numérique dans les économies émergentes, en tirant parti des technologies et des capacités innovantes, pour améliorer les résultats de développement pour des millions de personnes.

