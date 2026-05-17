TOD by beIN proposera la Coupe du Monde FIFA 2026 en streaming chez ooredoo Tunisie

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À l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la plateforme de streaming OTT de beIN MEDIA GROUP, TOD, déploie sa stratégie en Tunisie et en Afrique du Nord sous la bannière de son initiative « Road to FIFA 2026 ».

Dans le cadre d’une table ronde organisée à Tunis, les responsables de la plateforme ont dévoilé les axes technologiques et commerciaux retenus pour la couverture de cet événement.

Un accord commercial stratégique avec Ooredoo Tunisie

L’annonce majeure de cette rencontre concerne la distribution locale du service. Les représentants de TOD ont officiellement annoncé la conclusion d’un accord avec l’opérateur Ooredoo Tunisie. Ce partenariat permettra de commercialiser les abonnements à la plateforme de streaming directement via les canaux et offres de l’opérateur, facilitant ainsi l’accès aux contenus pour les consommateurs numériques tunisiens grâce à des modèles de facturation adaptés.

Cap sur le streaming 4K et l’interactivité

Pour répondre aux contraintes du calendrier de la compétition, dont plusieurs rencontres seront diffusées à des horaires tardifs pour le public tunisien , TOD mise sur la flexibilité du streaming. La plateforme annonce la disponibilité des flux en direct en 4K/HDR, adossés à des fonctionnalités interactives : Timelines interactives et highlights automatiques ; Mode de visionnage multiple (Multiview) ; Fonctionnalités communautaires en temps réel via l’espace « Fanzone ».

Contenus locaux et restrictions géographiques

Au-delà de l’échéance sportive de la Coupe du Monde, la direction de TOD a indiqué sa volonté de renforcer son catalogue de divertissement. La plateforme va prochainement travailler au développement et à la création de contenus locaux spécifiquement produits pour notre région.Les responsables ont toutefois rappelé une règle technique stricte : pour des impératifs de gestion des droits d’auteur et de diffusion, l’accès à l’application et la validité des abonnements sont rigoureusement restreints à la zone géographique MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

W.N

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