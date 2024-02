Topnet bascule vers l’IPv6

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation de l’Internet en Tunisie, et sous l’égide du Ministère des Technologies de la communication, TOPNET, filiale du Groupe Tunisie Telecom, leader de l’internet fixe en Tunisie, vient d’annoncer que son réseau d’accès est ready IPV6 pour tous ses clients, devenant ainsi le premier fournisseur internet à adopter l’IPV6 en Tunisie.

A l’occasion de ce lancement, une cérémonie a été organisée le 09 Février au siège de TOPNET, en présence du Ministre des Technologies de la communication, Monsieur Nizar Ben Néji, du PDG de Tunisie Telecom et Président du Conseil d’Administration de Topnet, Monsieur Lassâad Ben Dhiab et du Directeur Général de TOPNET, Monsieur Nabil Dridi et en présence des cadres du Ministère et du groupe TT.

En effet, depuis l’initiation du projet à l’échelle nationale, appelant l’ensemble des acteurs à mettre en place les mesures nécessaires pour passer à l’IPV6,Topnet en concertation avec Tunisie Telecom , société mère, s’est lancée dans un grand projet de déploiement IPV6 qui a nécessité la mise en place d’une stratégie de modernisation des équipements, la détermination du besoin des adresses IPV6 nécessaires, l’annonce du Préfixe IPv6, l’activation de l’IPv6 dans le cœur du réseau TOPNET ainsi que dans le réseau de distribution et le réseau d’accès.

TOPNET affirme que 99% de son parc de modem est déjà compatible IPV6 indiquant que les CPE IPV4 continueront à être connectés au réseau de TOPNET sans aucun impact. Le client TOPNET disposera ainsi de deux IP l’une en IPV4 et la seconde en IPV6.

A propos de l’IPV6 :

l’IPV6 est un nouveau protocole internet qui adresse les limitations de l’IPV4 en fournissant un espace d’adressage plus vaste, une sécurité intégrée une configuration simplifiée et une meilleure adaptation aux besoins actuels et futurs d’Internet :

Un espace d’adressage étendu : 128 bits vs 32 bits pour l’IPV4.

Un support natif pour la sécurité : intégration des fonctionnalités de sécurité telles que l’IPsec (Internet Protocol Security) en standard

Configuration automatique d’adresse : génération automatique d’adresse IP sans intervention manuelle

Meilleure qualité de service (QoS) : grâce à l’amélioration des mécanismes de traitement des paquets et de la gestion du trafic.

Facilitation et amélioration de l’efficacité du routage

Soutien aux nouveaux services et applications (IOTs ou autres)

Élimination de la nécessité de NAT (Network Address Translation)

