TOPNET s’associe à La Poste Tunisienne pour enrichir ses canaux de paiements digitaux via l’application D17 et dans les bureaux de poste

Partagez 0 Partages

TOPNET, le leader des Services Internet vient de signer un partenariat stratégique avec La Poste Tunisienne lors d’une cérémonie organisée le vendredi 1er Décembre 2023 en présence du Président Directeur Général de La Poste Tunisienne, M. Sami Mekki, du Directeur Général de TOPNET, M. Nabil Dridi ainsi que des cadres des deux sociétés.

Ce partenariat permettra aux clients de TOPNET de profiter d’un nouveau moyen de paiement digital et de régler leurs factures à tout moment, 24h/24, 7j/7, de manière simple, sécurisée et instantanée, via l’application de paiement mobile de la Poste Tunisienne D17.

En plus de ce nouveau mode de paiement digital, les clients de TOPNET pourront désormais effectuer le paiement de leurs factures TOPNET dans l’un des 1100 bureaux de poste répartis sur tout le territoire tunisien.

A travers ce partenariat, TOPNET et La Poste Tunisienne s’engagent à consolider leurs rôles d’acteurs citoyens, proches de leurs clients, et à renforcer l’inclusion financière digitale dans le pays, en démocratisant les transactions non matérielles et en proposant des solutions innovantes, simples, et sécurisées.

D’autres nouveautés suivront en marge de ce partenariat stratégique.

Communiqué