Partagez 0 Partages

TOPNET, le leader du marché de l’Internet en Tunisie, se rapproche encore plus de ses clients à travers deux nouveaux points de vente à Sidi Bouzid et à Tozeur.

L’annonce de l’ouverture de ces franchises a été faite lors de cérémonies d’inauguration, organisées en présence du Directeur Général de Topnet, M. Nabil Dridi, du directeur central Pôle Sud et des directeurs régionaux de Tunisie Telecom, des équipes de Topnet ainsi que de représentants locaux.

À travers l’extension de son réseau commercial sur tout le territoire tunisien, Topnet concrétise sa stratégie de proximité avec ses clients et vise à leur faire bénéficier de l’ensemble de ses produits et services, avec pour objectif de développer et de démocratiser l’internet fixe en très haut débit sur tout le pays, notamment via la fibre Optique.

Communiqué