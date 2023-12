Tournée Ichmilni : Tunisie Telecom poursuit ses efforts pour réduire la fracture numérique

Partagez 0 Partages

En juillet 2022, après avoir finalisé la couverture des zones blanches, l’opérateur national, Tunisie Telecom, a lancé le programme Ichmilni, et ce dans la continuité de sa stratégie d’inclusion digitale et de lutte contre la fracture numérique.

Dans la poursuite de ces efforts, Tunisie Telecom a organisé plusieurs tournées de la caravane Ichmilni en novembre au marché de Tebourba, dans le gouvernorat de la Manouba, au marché de Ksar Lemsa, à Kairouan, au marché de Kallat Snan, au Kef ainsi qu’au marché d’El Hamma, à Gabès.

Lancé en partenariat avec l’Association des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile (GSMA), Samsung et Enactus, le programme Ichmilni tend à initier plus de 50.000 personnes aux nouvelles technologies, l’utilisation de terminaux intelligents ou encore des plateformes des réseaux sociaux.

Les équipes de Tunisie Telecom ont travaillé à la familiarisation des publics des zones blanches nouvellement connectées aux outils du numérique, que ce soit au travers de smartphones, de tablettes, ou d’ordinateurs afin qu’ils puissent pleinement profiter des opportunités que leur offre la connectivité.

Ichmilni vise aussi à accompagner les populations des zones concernées par ce programme à se mettre à niveau numériquement et ainsi être en capacité d’utiliser le numérique pour booster leur activité artisanale ou commerciale.

Il convient de rappeler, que dans le cadre de cet effort national de lutte contre l’illettrisme numérique, Tunisie Telecom a contribué au raccordement de 94 zones dites blanches car précédemment non raccordées à internet. Ces zones sont situées dans des régions éloignées et très peu peuplées.

W.N avec Communiqué