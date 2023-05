Transform Africa 2023 : un engagement au plus haut niveau pour la transformation numérique du continent

Partagez 1 Partages

La 6e édition du sommet « Transform Africa », qui s’est tenue à Victoria Falls, au Zimbabwe, a pris fin. Elle a rassemblé cinq chefs d’État et 44 ministres et a attiré quelque 4 000 délégués de 91 pays. Un témoignage de l’engagement politique de l’Afrique au plus haut niveau « dans nos actions en faveur de la transformation numérique de notre continent », selon le directeur général de Smart Africa, Lacina Koné.

Le sommet a été marqué par la signature de plusieurs accords, dont un projet de 1,5 million de dollars de Smart Africa et de la Banque Africaine de Développement (BAD) visant à rationaliser les politiques en matière de commerce numérique et de commerce électronique dans dix pays africains, un accord entre Smart Africa et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) visant à renforcer la collaboration en matière d’information, de communication et de technologie afin de développer un marché numérique unique pour l’Afrique au sein de la zone de libre-échange continentale africaine, et la signature de la Smart Africa Trust Alliance (SATA) par huit États membres fondateurs afin de connecter tous les systèmes au moyen d’un cadre de confiance.

D’autres partenariats dans les domaines de la connectivité, de l’infrastructure numérique, de la cybersécurité, de l’esprit d’entreprise et du renforcement des capacités ont également été signés, notamment avec la fondation I4Policy, Hitachi Systems Security, Zhejiang, Gaia-x European Association for data, Internet Society et Estonian Association of Information Technology & Telecommunications (ITL).

Il convient de noter, également, la ratification de l’accord établissant l’Alliance Smart Africa par la République du Rwanda peu avant le sommet, devenant ainsi le cinquième État membre à ratifier l’accord et à le faire entrer officiellement en vigueur après son adoption par la onzième réunion du conseil d’administration de Smart Africa. Celle-ci devient ainsi une organisation internationale qui célèbre cette année son dixième anniversaire.

Ce sommet a, également, été l’occasion de célébrer de nouvelles adhésions à l’Alliance Smart Africa, notamment celle du Royaume d’Eswatini, devenu ainsi le 37e État membre de l’Alliance.

Les Républiques de Gambie et du Botswana sont également sur le point de rejoindre l’Alliance. Les membres du secteur privé, notamment Irembo, Ascend Digital et Asmos Consulting Africa, ont également officialisé leur adhésion au cours du sommet. Ce sommet très attendu a tenu toutes ses promesses et a été honoré par la présence des Présidents des Républiques du Zimbabwe, du Rwanda, du Malawi, de la Zambie et de sa majesté, le roi d’Eswatini.

« La croissance continue de Smart Africa témoigne de la valeur tangible que nous apportons constamment », a affirmé le directeur général de Smart Africa, Lacina Koné.

Lire également: La Tunisie et d’autres pays africains signent la Déclaration “Smart Africa Trust Alliance”

D’après communiqué