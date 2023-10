Transformation numérique : la Tunisie et le Japon signent un mémorandum de coopération

Partagez 3 Partages

Le ministre tunisien des Technologies de la communication Nizar Ben Neji et le ministre japonais de la Transition numérique, Tarō Kōno, ont signé, mardi 10 octobre 2023, un mémorandum d’accord de coopération pour le renforcement de la coopération bilatérale entre la Tunisie et le Japon dans le domaine de la transformation numérique.

Selon un communiqué du département de Nizar Ben Neji, ce MoU a été signé en marge de la visite qu’effectue le ministre au Japon.

« Ce mémorandum vise à renforcer les opportunités de coopération et d’échange de bonnes pratiques dans le domaine de l’e-gouvernement et de la transformation numérique et à l’adoption de solutions innovantes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, telles que la technologie d’analyse de données, le paiement électronique, l’identité numérique, le Cloud, les solutions d’intelligence artificielle … », a précisé le ministère des TIC dans son communiqué.

« Ce mémorandum est également une traduction de l’engagement des deux pays à renforcer et ouvrir les horizons de coopération entre la Tunisie et le Japon pour bénéficier des meilleures pratiques mondiales et des opportunités disponibles dans les domaines de la transformation numérique et des technologies modernes pour développer les services gouvernementaux à destination des citoyens et des institutions, promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat, et soutenir les objectifs de développement durable », note le communiqué.

NJ