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La startup française Trasimène propose une application mobile qui rassemble plusieurs fonctionnalités de sécurité : antivirus, VPN, filtrage DNS, détection d’intrusion réseau et coffre-fort chiffré. Disponible sur Android et iOS, elle prend notamment en charge l’arabe et le français.

L’application repose sur plusieurs mécanismes de contrôle destinés à surveiller différents aspects du smartphone. Elle vérifie notamment l’état du système d’exploitation, détecte les appareils rootés ou jailbreakés et analyse les applications installées à la recherche de logiciels malveillants, d’applications espionnes ou de permissions jugées excessives.

Sur le volet réseau, Trasimène intègre un système de filtrage DNS pour bloquer l’accès à certains sites de phishing et domaines malveillants, ainsi qu’un VPN basé sur WireGuard pour sécuriser les connexions. Un système de détection d’intrusion (IDS) surveille également certaines activités réseau, notamment les connexions suspectes et les menaces liées au Bluetooth. L’application propose par ailleurs un scanner de QR codes et un coffre-fort numérique chiffré pour conserver des documents et des mots de passe.

Des capacités différentes selon les systèmes

Les possibilités de surveillance dépendent toutefois du système d’exploitation. La documentation de la startup annonce jusqu’à 157 contrôles sur Android, contre 48 sur iOS, dont l’architecture limite l’accès des applications tierces aux autres logiciels et aux ressources du système.

Fondée par Mohamed Essid, Trasimène est une jeune entreprise française créée en 2026. Elle revendique une approche reposant sur plusieurs technologies de sécurité et des référentiels comme MITRE ATT&CK Mobile et OWASP. Ses performances face aux solutions établies du marché restent toutefois à évaluer, notamment en l’absence de résultats publics d’audits indépendants permettant de comparer ses capacités de détection.

L’application est disponible sur l’App Store et Google Play. Un premier scan est proposé gratuitement, avant un fonctionnement par abonnement mensuel ou annuel. La formule annuelle comprend une consultation de 30 minutes en visioconférence avec un expert en sécurité.

Source : communiqué

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