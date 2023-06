Tribune – Quel est le sort des 800 startups tunisiennes labellisées ?

Partagez 40 Partages

Cette tribune a été rédigée – à l’adresse de THD.tn – par Rym Akremi Ben Dhiaf, Business Coach & Senior Business Consultant

Aujourd’hui, nous ne cessons d’encourager la labellisation des startups à travers le programme Startup Act lancé depuis 2018 et initié par le ministère des Technologies de la communication. Cependant, les questions qui se posent : a-t-on une idée sur l’état actuel de ces startups ? Existent-elles encore ? Combien a-t-on de startups en phase de liquidation ? Quelles sont les causes de non-réussite ? Qu’a-t-on préparé pour ces startups comme programme durable pour garantir leur pérennité ?

Il faut dire qu’il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en places pour encourager les startups telles que les politiques publiques ou la société civile et les associations, ce qui a aidé à faire murir l’écosystème entrepreneurial en Tunisie jusqu’à une perception de bouillonnement de l’écosystème.

Il ne suffit pas de les encourager à être labellisées pour bénéficier des avantages fiscaux et autres, ou lancer des programmes d’incubation ou des hackathons, ou chercher des levées de fonds à l’étranger, je pense que parmi les problèmes majeurs rencontrés par nos startups est l’accès au marché (national et international)

Il est à signaler que la loi numéro 2018-10 du 17 octobre 2018, relative aux startups, ou au profit des achats innovants, prévoit un pourcentage dans la limite de 10% de la valeur prévisionnelle des marchés pour les startups sachant que la commande publique (ensemble des marchés publics) représente 15% du PIB, ( soit 40% du budget de l’Etat).

Est-ce que nos entreprises publiques appliquent cette loi aujourd’hui ?

Comment garantir l’application de cette loi ?

Peut-on prévoir une pénalisation fiscale ?

N’est-il pas temps de donner un accès obligatoire aux startups pour contribuer dans l’amélioration de nos entreprises publiques ?

Il est aussi intéressant de savoir que selon l’étude menée dans le cadre de ThinkTank by Tunisianstarups, sur les 44 programmes SSO en partenariat avec Startup Tunisia, les services en lien avec l’accès au marché et la recherche des partenaires représentent respectivement 25% et 7% des prestations proposées.

Selon la même étude 70% des entreprises tunisiennes affirment qu’elles n’ont pas des relations d’affaires avec les startups.

Pour avoir des investisseurs et augmenter la valorisation de nos startups, on doit d’abord leur donner la chance d’avoir des marchés locaux, ceci leur permettra d’expérimenter leur savoir-faire et leur produit, de l’améliorer et d’être reconnues à l’échelle l’international pour avoir plus de chance d’introduire des marchés internationaux. Tout ça, ne peut que valoriser nos startups et augmenter leurs chances pour pouvoir toucher le marché international.

On doit reconnaitre qu’au niveau de nos entreprises publiques ou privées, lorsqu’on a un besoin quelconque d’achat, on établit des cahiers des charges exigeant des références et des assises financières consistantes pour garantir la réussite du marché.

Mais, on oublie qu’une entreprise responsable qui a des valeurs cohérentes avec les objectifs du développement durable et ayant une stratégie RSE, doit de part sa responsabilité économique et sociale, contribuer au développement économique des startups tunisiennes ;

Il faut dire qu’à travers cette approche, on prendra un risque, mais en contrepartie, on va gagner en terme de coût, d’agilité, de flexibilité et surtout, en terme d’innovation.

Et même les quelques entreprises qui ont eu le courage et en collaborant avec quelques startups, elles oublient que les modalités de paiement classiques ne correspondent en aucun cas aux startups et en retardant leur payement, elles sont en train de les tuer !

Enfin, je lance un appel à nos entreprises, publiques et privées, qui cherchent à se distinguer en terme responsabilité sociétale, de collaborer avec les startups Tunisiennes, et leur ouvrir les portes, pour vous aider à concrétiser vos projets stratégiques, Vous n’allez guère regretter, vous allez être agréablement surpris et vous serez Gagnant à tous les niveaux !