Trois équipes tunisiennes décrochent leur place pour la finale mondiale de Huawei ICT en Chine

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La Tunisie s’est distinguée lors de la phase régionale de la 10ᵉ édition de la Huawei ICT Competition. Pour la troisième année consécutive, le pays a réussi l’exploit de qualifier trois équipes pour la finale mondiale qui se tiendra en juin 2026 à Shenzhen, en Chine.

Cette performance s’inscrit dans une dynamique d’excellence entamée dès 2018, date de la première édition du concours en Tunisie. Le parcours de cette année a débuté en septembre 2025, mobilisant plus de 600 candidats nationaux. À la suite des épreuves préliminaires et nationales de février, 9 étudiants ont été sélectionnés pour représenter la Tunisie face aux candidats de treize pays de la région.

L’équipe « Network Track », composée d’Adem Marzouki (Tekup), Ahmed Ben Rahma (ENSI) et Sourour Kraiem (Tekup), sous l’encadrement de la coach Kmar Thaalbi, a remporté le prestigieux Grand Prix face à 22 équipes issues de 13 pays.

Dans la catégorie « Computing Track », Aziz Zouaghia (Esprit), Montaha Mzoughi (Tekup) et Mohamed Ali Melah (Tekup), dirigés par le coach Aymen Tangara, ont décroché le Premier Prix devant 15 équipes concurrentes.

Enfin, l’équipe « Cloud Track », portée par Nermine Ahmadi, Ahmed Ben Mohamed et Nour Houda Zaabi (tous issus de Tekup), également encadrée par Aymen Tangara, a obtenu le troisième prix face à 22 équipes rivales, confirmant ainsi l’excellence des compétences tunisiennes à l’échelle régionale.

Ces lauréats représenteront la Tunisie lors de la finale mondiale en Chine, une étape ultime qui s’inscrit dans la mission de la Huawei ICT Competition : offrir une plateforme propice à la compétition saine, à l’échange d’idées et au développement des compétences numériques. À travers ce programme, les participants bénéficient d’un encadrement par des instructeurs certifiés et accèdent à des ateliers ainsi qu’à des laboratoires pratiques.

Ces mises en situation réelles leur permettent de consolider leur expertise dans des domaines de pointe tels que la 5G, l’Intelligence Artificielle (IA), le Cloud Computing et la Cybersécurité, renforçant ainsi le positionnement de la Tunisie comme un vivier de talents en Afrique du Nord.

Par cette initiative, Huawei réaffirme son engagement à stimuler l’innovation et à soutenir l’employabilité des jeunes. En favorisant la maîtrise des technologies de rupture, l’entreprise contribue activement à la dynamique de l’écosystème numérique tunisien et à son rayonnement sur la scène internationale.

À propos de la compétition Huawei ICT

Huawei ICT Competition vise à développer les compétences des étudiants dans les domaines des réseaux, de l’informatique et du cloud computing, tout en stimulant leur capacité d’innovation et leur créativité technologique.

Cette compétition offre une plateforme mondiale d’échange des savoirs entre étudiants venus des quatre coins du monde. Elle leur donne également accès à des programmes de formation avancés, animés par des experts certifiés de Huawei, comprenant des ateliers et des mises en pratique sur des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, la 5G et la cybersécurité.

Depuis son lancement en 2015, la compétition a attiré des centaines de milliers d’étudiants issus de milliers d’universités à travers le monde, s’imposant ainsi comme un véritable vivier de découverte et de préparation des jeunes talents au marché du travail numérique.

D’après communiqué

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