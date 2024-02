TT annonce la signature d’un partenariat avec la municipalité du Bardo et Wayout

Partagez 5 Partages

Tunisie Telecom, la municipalité du Bardo et la startup tunisienne Wayout ont signé le mercredi 31 janvier 2024 une convention de partenariat dont l’objectif est le financement par Tunisie Telecom d’un projet d’installation de 100 Zigofiltres au Bardo.

En effet, cette convention a pour objectif d’améliorer la propreté du réseau d’eaux pluviales de la ville et à garantir son entretien. Ce partenariat apporte une solution à un problème rencontré par bon nombre de municipalités en Tunisie, à savoir l’entretien du réseau des eaux pluviales.

La startup Wayout s’engage ainsi à réaliser une étude technique complète pour déterminer les besoins en filtres de la ville du Bardo, et fournir les filtres nécessaires pour le projet, et en assurer le suivi et l’entretien.

Cette initiative n’est en réalité qu’une extension de la stratégie RSE de Tunisie Telecom dans la région du Bardo, visant à créer une ville intelligente et écologique, grâce à la mise en place du AIRPON qui est une technologie axée sur la préservation de l’environnement, réduisant les déchets à zéro.

Communiqué