TUNIFERT et Seabex s’engagent pour la souveraineté alimentaire tunisienne en digitalisant la filière céréalière grâce à l’IA

Partagez 0 Partages

TUNIFERT, filiale du Groupe SEPCM, leader tunisien de la protection des cultures, des fertilisants, des semences et de l’assistance technique aux agriculteurs, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Seabex, pionnier des solutions agricoles basées sur l’intelligence artificielle (IA).

À travers ce partenariat, TUNIFERT et le Groupe SEPCM affirment publiquement leur engagement en faveur de la souveraineté alimentaire tunisienne, en plaçant l’innovation, la donnée et l’accompagnement des agriculteurs au cœur de la transformation de la filière céréalière. Ce partenariat marque une première en Tunisie dans le domaine des grandes cultures, en combinant semences locales performantes, expertise agronomique de terrain et intelligence artificielle de pointe, afin de digitaliser l’ensemble de la chaîne de valeur céréalière, de la parcelle agricole jusqu’au pilotage stratégique de la filière.

Les solutions de Seabex seront progressivement déployées sur des milliers d’hectares, principalement en blé dur, culture stratégique pour le pays. L’objectif est de construire une filière céréalière plus performante, plus résiliente et plus autonome, capable de répondre durablement aux enjeux climatiques, économiques et alimentaires de la Tunisie.

Ce partenariat permettra notamment de :

Renforcer durablement les capacités des agriculteurs partenaires, grâce à des outils d’aide à la décision basés sur l’intelligence artificielle, adaptés aux réalités locales

Optimiser les rendements et la productivité par des analyses agronomiques avancées et une meilleure anticipation des risques

Améliorer la gestion des ressources stratégiques (eau, fertilisation, intrants) et limiter le gaspillage dans un contexte de stress hydrique croissant

Accroître la résilience face aux aléas climatiques et phytosanitaires, en sécurisant les itinéraires techniques

Structurer une base de données agronomiques massive et contextualisée, véritable actif stratégique pour la filière

Contribuer à une autosuffisance céréalière durable, pilier essentiel de la souveraineté alimentaire nationale

« Ce partenariat avec SEABEX MEA renforce la filière céréalière tunisienne grâce à des outils d’intelligence artificielle qui permettent d’anticiper les risques, d’optimiser les interventions culturales et d’améliorer durablement les rendements sur des milliers d’hectares », souligne Imène Ben Jemia, Directrice Générale de TUNIFERT.

« En tant que leader tunisien du secteur agricole, le Groupe SEPCM investit dans des solutions innovantes pour moderniser l’agriculture et renforcer durablement la filière céréalière. Ce partenariat illustre parfaitement notre ADN tourné vers l’innovation et notre engagement pour la souveraineté alimentaire nationale », ajoute Hedi Doghri, Directeur Général du Groupe SEPCM.

« Ce partenariat avec TUNIFERT et le Groupe SEPCM illustre une vision stratégique et résolument tournée vers l’avenir de l’agriculture tunisienne. En mettant l’intelligence artificielle et la donnée au cœur de la filière céréalière, nous contribuons à renforcer durablement la souveraineté alimentaire du pays, à sécuriser la production nationale et à doter les agriculteurs comme les acteurs de la filière d’outils de décision modernes, fondés sur des données fiables et contextualisées », explique Taher Mestiri, Président de SEABEX.

« Fière de ce partenariat, le véritable enjeu n’est pas seulement d’outiller la parcelle, mais de structurer une filière céréalière capable de se piloter, de se projeter et de décider collectivement sur la base de faits mesurables. Les transformations les plus durables en agriculture sont souvent invisibles : elles commencent par la fiabilité de la donnée et la confiance dans la décision. » ajoute Amira Cheniour, Directrice Générale de Seabex MEA.

Dans le cadre de ce partenariat, TUNIFERT, reconnue pour la qualité de ses services et de ses semences sélectionnées et adaptées aux conditions climatiques locales, mettra ces technologies à disposition de son réseau d’agriculteurs multiplicateurs partenaires. Cette démarche vise à élever le niveau technique des exploitations, sécuriser les revenus agricoles et favoriser des pratiques agricoles plus durables.

Au-delà de l’accompagnement des agriculteurs, ce partenariat traduit également une vision avant-gardiste du Groupe SEPCM, qui fait le choix de la digitalisation, de la donnée et de l’intelligence artificielle pour renforcer sa capacité de pilotage stratégique de la filière céréalière tunisienne.

L’agrégation massive de données agronomiques contextualisées permettra d’améliorer la planification, l’anticipation des risques et la prise de décision à l’échelle de la filière, contribuant ainsi à la résilience et à l’autonomie alimentaire du pays.

À propos de TUNIFERT

TUNIFERT est une société tunisienne spécialisée dans le développement et la distribution de semences agricoles performantes (blé dur, pomme de terre). Elle accompagne les agriculteurs tunisiens vers une agriculture productive, durable et adaptée aux conditions locales.

À propos du Groupe SEPCM

Le Groupe SEPCM est le leader tunisien de la protection des cultures, des fertilisants, des semences et de l’assistance technique aux agriculteurs. Il se distingue par une vision stratégique tournée vers l’innovation, la durabilité et la sécurisation de la souveraineté alimentaire tunisienne.

À propos de Seabex

Seabex est un pionnier des solutions agricoles basées sur l’intelligence artificielle, combinant données terrain, modèles agronomiques, imagerie satellite et prévisions climatiques. Ses solutions permettent de digitaliser les chaînes de valeur agricoles, d’optimiser l’utilisation des ressources et d’accompagner les acteurs publics et privés vers une agriculture plus résiliente et durable.

Source : Communiqué

Partagez 0 Partages