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Tunis accueille la 11e édition de la Conférence africaine sur la gestion du spectre

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La Tunisie accueillera le 7 septembre 2026 la 11e Africa Spectrum Management Conference, un rendez-vous consacré aux enjeux liés à la gestion du spectre des fréquences en Afrique.

Organisée à Tunis par l’Agence nationale des fréquences (ANF) en collaboration avec le Global Forum, la conférence s’inscrit dans le cadre de la Global Spectrum Series 2026 et du 3e African Preparatory Meeting for WRC-27 (APM27-3). L’événement bénéficie notamment du soutien de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et d’un partenariat avec l’ATU (African Telecommunications Union).

Des experts africains et internationaux réunis à Tunis

Plusieurs responsables et experts du secteur figurent parmi les intervenants confirmés. Il s’agit notamment de Ben Ba, Head of Terrestrial Publication & Registration Division au BR de l’UIT, John Omo, Secrétaire général de l’ATU, Olfa Jammeli, Directrice générale de l’ANF Tunisie, ainsi que Kezias Kazba Mwale, Director for Spectrum à l’ATU.

Le programme prévoit également la participation du Dr Charley Lewis, conseiller auprès de l’Independent Communications Authority of South Africa (ICASA).

Cette rencontre intervient dans un contexte où la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre deviennent des enjeux majeurs pour le développement des réseaux mobiles, notamment avec l’essor de la 5G, des nouveaux usages numériques et des communications satellitaires.

Walid Naffati

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