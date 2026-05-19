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Tunis accueille la 1ère édition du « THE BRIDGE AI & HEALTHCARE Summit 2026 »

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La Tunisie s’apprête à devenir, le temps d’une journée, le centre névralgique de l’innovation médicale et numérique en Afrique. Le 08 juin 2026, le Radisson Blu Hotel & Convention Center Tunis abritera la première édition du THE BRIDGE AI & HEALTHCARE Summit 2026.

Co-organisé par l’Organisation Nationale des Entrepreneurs (ONE) et l’Association des Médecins Tunisiens dans le Monde (AMTM), cet événement international ambitionne de réunir entre 400 et 600 participants. Parmi eux figurent des entrepreneurs, des startups, des investisseurs, des professionnels de la santé, ainsi que des représentants des compétences tunisiennes à l’étranger.

Le lancement officiel de l’incubateur “The Bridge”

Au-delà des débats, ce sommet marquera un tournant stratégique avec le lancement officiel de “The Bridge”. Il s’agit du tout premier incubateur et accélérateur conçu pour relier la Tunisie et l’Europe dans les domaines de la santé, de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies.

Ce projet d’envergure s’est donné pour mission de propulser l’écosystème HealthTech local et continental grâce à :

  • Des programmes d’incubation et d’accélération spécialisés pour les projets innovants.
  • Un accompagnement de haut niveau assuré par des experts nationaux et internationaux.
  • Un accès direct à des investisseurs et des partenaires européens.
  • Le renforcement des réseaux de coopération sur l’axe Tunisie-Europe-Afrique.

Un programme d’envergure pour booster la HealthTech

Pour cette journée de networking et d’affaires, qui se déroulera de 09h00 à 23h00, les organisateurs ont mis en place un agenda particulièrement dense. Les participants pourront ainsi naviguer entre des conférences de haut niveau, des panels sectoriels, des rencontres B2B, ainsi qu’un Village des Startups mettant en avant des dizaines de jeunes pousses tunisiennes et africaines. Un concours de Pitch Battle viendra également rythmer l’événement pour récompenser les meilleures innovations.

Plusieurs thématiques cruciales seront explorées au cours des échanges :

  • L’intelligence artificielle appliquée à la médecine et au parcours de soin.
  • La télémédecine, les technologies médicales (MedTech) et la biotechnologie.
  • Le financement alternatif et le Crowdfunding.
  • L’attraction des investissements et le rôle de la diaspora tunisienne à l’international.

En initiant cette plateforme, les organisateurs entendent consolider durablement le positionnement de la Tunisie comme un hub régional incontournable de l’innovation technologique et sanitaire.

D’aaprès communiqué

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