Tunis accueille le AI Forward Summit 2025 et adopte une feuille de route régionale pour l’intelligence artificielle

Partagez 0 Partages



La Tunisie a accueilli du 30 novembre au 3 décembre 2025 la première édition du AI Forward Summit, organisée par l’Organisation arabe des TIC en partenariat avec le ministère tunisien des Technologies de la communication. L’événement a réuni des ministres, des dirigeants d’institutions internationales et des experts issus notamment de l’Union internationale des télécommunications, de l’UNESCO, de la GSMA, de l’ESCWA, du Conseil de l’Europe et de Smart Africa.

Placée sous le thème “De la société de l’information à la société de l’intelligence”, la rencontre a porté sur la gouvernance de l’IA, l’éthique, l’interopérabilité et les nouveaux modèles de développement numérique. La session ministérielle WSIS+20 a abouti à l’adoption d’une déclaration commune et d’une feuille de route visant à construire un écosystème régional cohérent autour de l’intelligence artificielle.

En marge de ce forum, Adnane Ben Halima, vice-président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa, dans une déclaration à la Presse, qualifie l’Intelligence Artificielle (IA) de révolution globale qui promet une efficacité accrue dans tous les secteurs, mais il insiste sur la nécessité d’un écosystème complet comprenant une infrastructure solide, un cadre réglementaire, des données fiables et une quantité colossale d’énergie. Huawei se positionne comme un acteur clé en contribuant sur trois fronts : la construction de l’infrastructure cloud et la connectivité nécessaire à l’IA, la gestion et la production d’énergie pour répondre à la demande croissante, et le développement des compétences locales via des programmes de formation et le soutien aux start-ups. Il conclut en reconnaissant l’impact disruptif de l’IA sur certains emplois, mais souligne qu’elle est principalement un moteur pour la création de nouveaux métiers et d’opportunités économiques.

Le sommet a également mis en lumière l’innovation portée par les startups et les jeunes talents, avec la présentation de projets émergents et la remise des prix du concours régional d’innovation en IA. L’événement s’est conclu par la publication d’un document de référence définissant les orientations stratégiques pour la transition vers une société fondée sur l’intelligence et la connaissance.

D’après communiqué

Partagez 0 Partages