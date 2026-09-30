Tunisie : 13,5 % des 15-64 ans ont utilisé une IA générative en 2026

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L’usage de l’intelligence artificielle générative continue de progresser en Tunisie. Selon l’étude 2026 sur la transformation digitale et l’IA publiée par Arnault Chatel, 13,5 % des Tunisiens âgés de 15 à 64 ans avaient utilisé un outil d’IA générative au premier trimestre 2026, contre 12,3 % au premier semestre 2025.

Cette progression ressort des données du rapport de diffusion de l’IA de Microsoft. Elle représente une hausse de 1,2 point en moins d’un an.

Une autre mesure donne une image beaucoup plus large de l’usage de l’IA dans le pays. Selon une enquête de l’Observatoire de l’Instance nationale des télécommunications, 47,9 % des internautes tunisiens déclarent utiliser l’intelligence artificielle.

Les deux indicateurs ne mesurent toutefois pas exactement la même chose. Le premier porte sur l’utilisation d’outils d’IA générative par la population âgée de 15 à 64 ans, tandis que le second repose sur les déclarations des internautes interrogés.

L’étude souligne également la progression des usages de l’IA dans plusieurs secteurs économiques. Des cas documentés concernent notamment la banque, l’assurance et les télécommunications, avec des applications allant des chatbots au traitement des sinistres et à l’assistance aux clients.

La Tunisie dispose par ailleurs d’un écosystème de recherche et de développement autour des modèles en dialecte tunisien. TunBERT avait été publié en open source dès 2021, tandis que Labess-7B, un modèle conversationnel en derja, a été publié en 2025.

Autre évolution attendue : le pays dispose désormais de nouvelles capacités de calcul. Le premier supercalculateur tunisien est entré en phase d’essai en juillet 2026 au Centre de calcul El Khawarizmi, avec une ouverture annoncée aux secteurs public et privé.

L’adoption de l’IA progresse donc en Tunisie, même si l’étude relève l’absence de statistique publique permettant actuellement de mesurer précisément son utilisation au sein des entreprises tunisiennes.

W.N

Source : étude « Tunisie. Du vivier à la valeur », Arnault Chatel, septembre 2026.

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