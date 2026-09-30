En bref

Tunisie : 13,5 % des 15-64 ans ont utilisé une IA générative en 2026

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

L’usage de l’intelligence artificielle générative continue de progresser en Tunisie. Selon l’étude 2026 sur la transformation digitale et l’IA publiée par Arnault Chatel, 13,5 % des Tunisiens âgés de 15 à 64 ans avaient utilisé un outil d’IA générative au premier trimestre 2026, contre 12,3 % au premier semestre 2025.

Cette progression ressort des données du rapport de diffusion de l’IA de Microsoft. Elle représente une hausse de 1,2 point en moins d’un an.

Une autre mesure donne une image beaucoup plus large de l’usage de l’IA dans le pays. Selon une enquête de l’Observatoire de l’Instance nationale des télécommunications, 47,9 % des internautes tunisiens déclarent utiliser l’intelligence artificielle.

Les deux indicateurs ne mesurent toutefois pas exactement la même chose. Le premier porte sur l’utilisation d’outils d’IA générative par la population âgée de 15 à 64 ans, tandis que le second repose sur les déclarations des internautes interrogés.

L’étude souligne également la progression des usages de l’IA dans plusieurs secteurs économiques. Des cas documentés concernent notamment la banque, l’assurance et les télécommunications, avec des applications allant des chatbots au traitement des sinistres et à l’assistance aux clients.

La Tunisie dispose par ailleurs d’un écosystème de recherche et de développement autour des modèles en dialecte tunisien. TunBERT avait été publié en open source dès 2021, tandis que Labess-7B, un modèle conversationnel en derja, a été publié en 2025.

Autre évolution attendue : le pays dispose désormais de nouvelles capacités de calcul. Le premier supercalculateur tunisien est entré en phase d’essai en juillet 2026 au Centre de calcul El Khawarizmi, avec une ouverture annoncée aux secteurs public et privé.

L’adoption de l’IA progresse donc en Tunisie, même si l’étude relève l’absence de statistique publique permettant actuellement de mesurer précisément son utilisation au sein des entreprises tunisiennes.

W.N

Source : étude « Tunisie. Du vivier à la valeur », Arnault Chatel, septembre 2026.
Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

3.0K
En bref

5G en Tunisie : 20 % de débit médian en moins pour l’ensemble des utilisateurs, la 4G seule recule de 28 %





2.7K
L'actuTHD

Reuters Digital News Report 2026 : les plateformes, les créateurs et l’IA contrôlent désormais l’accès à l’information
2.7K
En bref

Cyclop OS 4.0 : Un ingénieur tunisien lance un système d’exploitation souverain taillé pour l’Afrique et l’Europe
2.6K
En bref

Le Rwanda et Planet lancent un programme national de données satellitaires
2.5K
En bref

Télécoms : la fraude entre dans une nouvelle ère avec la 5G et l’IA, les opérateurs revoient leurs stratégies de défense
2.4K
Non classé

Entreprises : les enseignements de HPE pour passer de l’expérimentation à l’IA à grande échelle
2.3K
En bref

Tunisie Telecom choisit la plateforme Service2Create de VC4 B.V. pour la gestion de son inventaire réseau
2.3K
En bref

6G et réseaux privés : l’API de Cumucore valide le roaming local sans détournement de trafic
2.3K
En bref

Pas d’IA, mais plus d’inclusivité : Ce que change la mise à jour LibreOffice 26.8
2.2K
En bref

La Tunisie 3e des performances mobiles parmi les pays à revenu par habitant comparable
2.2K
En bref

NGMN appelle à une harmonisation de l’industrie pour libérer le potentiel de l’IA agentique pour les réseaux mobiles autonomes
2.2K
En bref

Telefónica renforce la connectivité sur plus de 2 700 sites pour soutenir l’éclipse solaire
2.1K
En bref

Satellites en orbite basse : la GSMA appelle les régulateurs à adapter leurs règles face aux nouveaux services de connectivité
2.0K
En bref

DuploCloud intègre le programme Startup Perks de Google Cloud pour booster les jeunes pousses de l’IA
2.0K
En bref

Moins de vues, mais une audience mieux ciblée : ce qui change sur LinkedIn en 2026
1.9K
L'actuTHD

DigiClub Ep195 – Stratégies, Branding et Human Connection : Comment dominer le Marketing B2B ?
1.8K
Non classé

Cybersécurité : la Cheffe du gouvernement tunisienne appelle les organismes publics à appliquer les bonnes pratiques
1.8K
L'actuTHD

Tunisie : Environ 86% des Tunisiens utilisent Internet et près de 70% des connexions se fait le soir à partir de 18h
1.8K
En bref

Protection des enfants en ligne : l’UNICEF appelle la Tunisie à aller au-delà de l’interdiction des réseaux sociaux
1.8K
L'actuTHD

Sénégal : la Cour suprême suspend la licence de Starlink après le recours de Sonatel
To Top