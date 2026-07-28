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Tunisie : 48% des internautes utilisent l’IA et 37% achètent en ligne

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L’Observatoire de l’INT (Instance Nationale des Télécommunications) a diffusé les résultats de son enquête 2026 sur l’usage d’internet et les compétences numériques en Tunisie. Menée à l’échelle nationale, cette enquête dresse un état des lieux de la connectivité, des équipements et des usages numériques des Tunisiens, du simple accès au web jusqu’au recours à l’intelligence artificielle.

Une population largement connectée, mais des équipements inégaux

Selon les chiffres publiés, 85,9% de l’échantillon déclare utiliser internet, un niveau de pénétration qui confirme la place désormais centrale du numérique dans le quotidien des Tunisiens. La téléphonie mobile reste le point d’entrée universel dans les usages numériques, avec 95,4% de l’échantillon disposant d’une ligne mobile, et 84,3% possédant un smartphone.

L’équipement en ordinateurs affiche en revanche un niveau nettement plus faible, avec seulement 41% de l’échantillon qui en possède un. Cet écart illustre une transition numérique tunisienne largement portée par le mobile, où le smartphone fait souvent office de principal, voire d’unique, terminal de connexion.

Le mobile, principal vecteur d’accès à internet

Parmi les usagers d’internet, 70,4% déclarent y accéder via une connexion mobile. Cette proportion confirme le rôle structurant des réseaux mobiles dans l’accès au numérique en Tunisie, dans un contexte où l’équipement fixe (ordinateurs, connexions filaires) reste minoritaire.

Au-delà de la simple connexion, l’enquête interroge les usages fonctionnels d’internet, avec des résultats contrastés :

  • Usage IA : 47,9% des usagers internet déclarent recourir à l’intelligence artificielle, un chiffre notable qui témoigne d’une adoption rapide des outils d’IA générative et conversationnelle en Tunisie.
  • E-service : 41,3% des usagers internet ont recours aux services en ligne.
  • E-commerce : 36,9% des usagers internet achètent en ligne.
  • E-Government : 26,5% des usagers internet utilisent les services d’administration électronique, plaçant cet usage en dernière position du classement.

Ce dernier chiffre interroge sur le niveau d’adoption des plateformes publiques numériques, alors même que la dématérialisation des services administratifs figure parmi les priorités affichées des politiques publiques tunisiennes ces dernières années.

Cette synthèse de l’Observatoire de l’INT confirme une Tunisie hyperconnectée en matière d’accès (internet, mobile, smartphone), mais où les usages numériques à valeur ajoutée, commerce en ligne, services administratifs dématérialisés, restent encore un terrain de progression. L’adoption de l’intelligence artificielle, avec près d’un usager internet sur deux concerné, se distingue comme la tendance la plus dynamique de cette édition 2026 de l’enquête.

Walid Naffati

Source : Observatoire de l’INT, enquête “Utilisation d’internet & compétences numériques”, 2026.
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