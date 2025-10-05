L'actuTHD

Tunisie : 6 foyers sur 10 disposent d’une Smart TV et 95 % ont au moins un smartphone

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


Selon le dernier Flash TIC de l’Institut National de la Statistique (INS) pour le mois de septembre 2025, les Tunisiens confirment leur bascule vers le tout-écran. Le smartphone et la Smart TV dominent désormais les foyers, tandis que l’ordinateur et le téléphone fixe reculent, révélant une transformation profonde des usages numériques domestiques.

En effet, 95,5 % des ménages tunisiens possèdent désormais un téléphone portable et près de 60 % une Smart TV, symbole de la convergence entre médias et numérique. À l’inverse, l’ordinateur (26,1 %) et le téléphone fixe (2,9 %) poursuivent leur déclin, confirmant la mutation du foyer tunisien vers un modèle de consommation connecté, mobile et centré sur le divertissement en ligne.

La Smart TV s’impose comme nouveau centre du foyer

En progression continue depuis 2014, le téléviseur intelligent équipe désormais près de six foyers sur dix. Cette montée traduit une nouvelle manière de consommer le contenu : le streaming, les plateformes sociales et les services connectés remplacent progressivement la télévision classique (94,9 %, stable).
Chaque ménage dispose en moyenne de 1,1 téléviseur, un taux équivalent aux pays du Sud européen, signe d’un marché arrivé à maturité. L’essor de la Smart TV témoigne aussi du bond de l’Internet domestique, qui atteint 40,4 % des ménages selon l’INS, avec une forte concentration dans les grandes villes.

Le téléphone portable, roi incontesté

Avec 95,5 % de taux d’équipement, le mobile reste l’outil universel de la connectivité tunisienne. Chaque foyer en possède 2,31 en moyenne, ce qui en fait le terminal personnel et professionnel par excellence. La légère baisse observée par rapport aux années précédentes ne traduit pas une désaffection, mais plutôt une saturation du marché, où la quasi-totalité des adultes dispose déjà d’un smartphone. Ce taux d’équipement, supérieur à celui de plusieurs pays d’Afrique du Nord, confirme que le numérique en Tunisie est d’abord mobile avant d’être fixe.

L’ordinateur décroche : un tournant générationnel

L’INS relève une baisse significative de l’usage de l’ordinateur, tombé à 26,1 % des ménages. Ce recul s’explique par la substitution des usages vers le smartphone (bureautique, communication, e-administration), la montée du coût du matériel informatique depuis 2023, et une évolution générationnelle : les jeunes urbains consomment, apprennent et travaillent désormais presque exclusivement via mobile. Ce basculement questionne la profondeur des compétences numériques : si la connectivité progresse, la maîtrise des outils informatiques de base, elle, tend à se réduire.

Un clivage urbain-rural toujours visible

Les ménages urbains concentrent plus de 75 % des équipements numériques du pays, contre moins de 25 % en milieu rural. Les écarts sont particulièrement marqués pour l’accès à Internet et la Smart TV. En revanche, la télévision classique reste le média le plus universel, avec une couverture stable dans toutes les régions (près de 95 %). Cette répartition confirme que la modernisation numérique du foyer tunisien avance à deux vitesses : un littoral connecté et un intérieur encore dépendant des équipements traditionnels.

Un foyer connecté, mais pas encore productif

La photographie de l’INS révèle un paradoxe : la Tunisie est désormais connectée, mais pas encore numériquement outillée. Le smartphone et la Smart TV dominent, mais l’ordinateur et la connexion domestique, piliers de la productivité numérique (télétravail, e-learning, innovation), restent limités à une minorité. Autrement dit, le pays a franchi le cap de la consommation numérique, mais pas encore celui de la création numérique.

Vers une nouvelle politique du foyer numérique ?

Les résultats de l’INS pour septembre 2025 invitent à repenser la politique publique de digitalisation : encourager l’équipement en ordinateurs et tablettes dans les foyers et écoles, renforcer la fibre domestique et l’accès fixe, et accompagner les ménages dans l’usage éducatif et productif des outils numériques. Avec un taux d’équipement mobile proche de 100 %, la Tunisie entre dans une phase de maturité numérique. Reste à transformer cette connectivité en véritable moteur de développement et d’inclusion.

Walid Naffati & IA.

A lire également :
Rapport INS : à l’ère de la 5G et de la fibre optique, les régions intérieures de la Tunisie sont de plus en plus isolées d’Internet

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:, , , , , ,

Recommended for you

Plus Populaires

3.0K
En bref

Rentrée 2025 : Ooredoo booste ses offre fibre et 5G pour la maison





2.6K
En bref

Stéphane Varret nommé Directeur Général d’Orange Tunisie
1.9K
L'actuTHD

5G en Tunisie : Ookla confirme un bond spectaculaire des performances mobiles
1.7K
Non classé

Au Maroc, les PME sont en première ligne face à des logiciels malveillants déguisés en outils professionnels
1.5K
L'actuTHD

L’IA tue le Web classique : -52 % de trafic, ChatGPT et Gemini font plonger les sites pendant que Reddit s’envole
1.5K
En bref

Ooredoo lance Ooredoo Privilèges
1.4K
En bref

UIT: Un investissement de 2,6 à 2,8 billions USD nécessaire pour connecter toute l’humanité d’ici 2030
1.3K
L'actuTHD

L’IA générative en entreprise fait exploser le shadow IT, selon le MIT
1.3K
En bref

5G en Algérie : les cartes d’Ookla révèlent une couverture déjà visible avant le lancement officiel
1.2K
L'actuTHD

Paiements en Tunisie : le mobile explose, les cartes ralentissent au 1er semestre 2025
1.2K
En bref

Cybersécurité : En 2024, la Tunisie a comptabilisé 23 millions de menaces détectées
1.2K
L'actuTHD

Tunisie : la 5G stimule un chiffre d’affaires record de 329 MDT pour les 3 opérateurs en août 2025
1.2K
L'actuTHD

Réseaux programmables haute performance : Ericsson dessine l’après « best effort »
1.1K
En bref

Algérie Télécom atteint 2,4 millions d’abonnés à la fibre optique
1.1K
L'actuTHD

SaaS : la dépense repart, l’IA accélère les coûts et complique la gouvernance
1.1K
L'actuTHD

Etude Microsoft basée sur les données de Copilote : l’IA menace plusieurs métiers, mais épargne le travail manuel
1.1K
L'actuTHD

Les États-Unis appuient l’extension de Medusa (dont Tunisie Telecom y sera reliée) vers la côte atlantique de l’Afrique
1.1K
En bref

Maroc : le lancement de la 5G prévu d’ici fin 2025, avec le football en catalyseur
1.1K
En bref

Tunisie Telecom rend hommage au champion du monde Ahmed Jaouadi
1.0K
En bref

Streaming : l’Afrique en pleine expansion, Orange et Synamedia misent sur le multi-CDN
To Top