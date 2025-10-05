Tunisie : 6 foyers sur 10 disposent d’une Smart TV et 95 % ont au moins un smartphone

Partagez 0 Partages



Selon le dernier Flash TIC de l’Institut National de la Statistique (INS) pour le mois de septembre 2025, les Tunisiens confirment leur bascule vers le tout-écran. Le smartphone et la Smart TV dominent désormais les foyers, tandis que l’ordinateur et le téléphone fixe reculent, révélant une transformation profonde des usages numériques domestiques.

En effet, 95,5 % des ménages tunisiens possèdent désormais un téléphone portable et près de 60 % une Smart TV, symbole de la convergence entre médias et numérique. À l’inverse, l’ordinateur (26,1 %) et le téléphone fixe (2,9 %) poursuivent leur déclin, confirmant la mutation du foyer tunisien vers un modèle de consommation connecté, mobile et centré sur le divertissement en ligne.

La Smart TV s’impose comme nouveau centre du foyer

En progression continue depuis 2014, le téléviseur intelligent équipe désormais près de six foyers sur dix. Cette montée traduit une nouvelle manière de consommer le contenu : le streaming, les plateformes sociales et les services connectés remplacent progressivement la télévision classique (94,9 %, stable).

Chaque ménage dispose en moyenne de 1,1 téléviseur, un taux équivalent aux pays du Sud européen, signe d’un marché arrivé à maturité. L’essor de la Smart TV témoigne aussi du bond de l’Internet domestique, qui atteint 40,4 % des ménages selon l’INS, avec une forte concentration dans les grandes villes.



Le téléphone portable, roi incontesté

Avec 95,5 % de taux d’équipement, le mobile reste l’outil universel de la connectivité tunisienne. Chaque foyer en possède 2,31 en moyenne, ce qui en fait le terminal personnel et professionnel par excellence. La légère baisse observée par rapport aux années précédentes ne traduit pas une désaffection, mais plutôt une saturation du marché, où la quasi-totalité des adultes dispose déjà d’un smartphone. Ce taux d’équipement, supérieur à celui de plusieurs pays d’Afrique du Nord, confirme que le numérique en Tunisie est d’abord mobile avant d’être fixe.

L’ordinateur décroche : un tournant générationnel

L’INS relève une baisse significative de l’usage de l’ordinateur, tombé à 26,1 % des ménages. Ce recul s’explique par la substitution des usages vers le smartphone (bureautique, communication, e-administration), la montée du coût du matériel informatique depuis 2023, et une évolution générationnelle : les jeunes urbains consomment, apprennent et travaillent désormais presque exclusivement via mobile. Ce basculement questionne la profondeur des compétences numériques : si la connectivité progresse, la maîtrise des outils informatiques de base, elle, tend à se réduire.

Un clivage urbain-rural toujours visible

Les ménages urbains concentrent plus de 75 % des équipements numériques du pays, contre moins de 25 % en milieu rural. Les écarts sont particulièrement marqués pour l’accès à Internet et la Smart TV. En revanche, la télévision classique reste le média le plus universel, avec une couverture stable dans toutes les régions (près de 95 %). Cette répartition confirme que la modernisation numérique du foyer tunisien avance à deux vitesses : un littoral connecté et un intérieur encore dépendant des équipements traditionnels.

Un foyer connecté, mais pas encore productif

La photographie de l’INS révèle un paradoxe : la Tunisie est désormais connectée, mais pas encore numériquement outillée. Le smartphone et la Smart TV dominent, mais l’ordinateur et la connexion domestique, piliers de la productivité numérique (télétravail, e-learning, innovation), restent limités à une minorité. Autrement dit, le pays a franchi le cap de la consommation numérique, mais pas encore celui de la création numérique.

Vers une nouvelle politique du foyer numérique ?

Les résultats de l’INS pour septembre 2025 invitent à repenser la politique publique de digitalisation : encourager l’équipement en ordinateurs et tablettes dans les foyers et écoles, renforcer la fibre domestique et l’accès fixe, et accompagner les ménages dans l’usage éducatif et productif des outils numériques. Avec un taux d’équipement mobile proche de 100 %, la Tunisie entre dans une phase de maturité numérique. Reste à transformer cette connectivité en véritable moteur de développement et d’inclusion.

Walid Naffati & IA.

