Tunisie – Classement du meilleur Internet mobile en 2025 selon nPerf: Tunisie Telecom et Orange au coude à coude

Le baromètre nPerf des connexions Internet mobiles en Tunisie pour l’année 2025 dresse un constat clair : le marché tunisien poursuit sa progression, avec une concurrence de plus en plus serrée entre les trois opérateurs. Tunisie Telecom et Orange dominent les performances globales, tandis que Ooredoo signe la plus forte progression annuelle.

Selon les données collectées entre janvier et décembre 2025 des tests de débits effectués sur l’application nPerf sur Android et iOS, les abonnés tunisiens ont bénéficié d’une amélioration généralisée des usages, que ce soit en débit, en latence ou en qualité de navigation et de streaming

Tunisie Telecom consolide son leadership sur les débits

Avec un score global de 77 847 nPoints, Tunisie Telecom se positionne en tête du classement 2025. L’opérateur se distingue particulièrement sur les débits descendants, avec une moyenne de 77,2 Mb/s, la plus élevée du marché. Il affiche également les meilleurs débits montants à 17,5 Mb/s, un indicateur clé pour les usages collaboratifs, le cloud et la visioconférence.

Tunisie Telecom arrive aussi en tête sur la navigation web, confirmant une expérience utilisateur globalement équilibrée. Sur un an, ses performances progressent de 17 %, dans un contexte de forte sollicitation des réseaux mobiles.

Orange en tête sur la latence et le streaming vidéo

Avec 75 713 nPoints, Orange Tunisie partage la première place du classement global. L’opérateur se distingue sur deux indicateurs stratégiques : la latence, avec la meilleure moyenne du marché à 32,4 ms, et le streaming vidéo, où il atteint 76,1 % de performances réussies.

Ces résultats positionnent Orange comme un acteur particulièrement solide pour les usages temps réel, notamment les appels vidéo, le gaming en ligne et la consommation de contenus vidéo en mobilité. Sur l’année 2025, Orange enregistre une progression notable de 21,3 %.

Ooredoo affiche la plus forte progression du marché

Troisième du classement avec 67 969 nPoints, Ooredoo Tunisie n’est pas en tête des performances brutes, mais signe la plus forte croissance annuelle, avec une progression de 31,2 %.

L’opérateur se distingue notamment sur le streaming vidéo, où il occupe la deuxième place, et confirme une montée en puissance progressive de son réseau. Cette dynamique traduit un rattrapage réel, dans un marché de plus en plus compétitif.

Un marché mobile en nette amélioration avant l’ère 5G

Au global, le marché tunisien de l’Internet mobile atteint un score moyen de 73 843 nPoints, illustrant une amélioration tangible de la qualité de service sur l’ensemble du territoire. La concurrence accrue entre Tunisie Telecom et Orange, combinée à la progression rapide d’Ooredoo, bénéficie directement aux utilisateurs finaux.

Ces résultats s’inscrivent dans une phase charnière, à la veille de la montée en charge de la 5G en Tunisie. Ils offrent un état des lieux précis des forces en présence sur la 4G, qui reste aujourd’hui le socle des usages mobiles du pays.

Walid Naffati

