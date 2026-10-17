Tunisie : Digital Citizenship étend son dispositif contre les violences numériques faites aux femmes dans le Sud

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Avec le soutien de l’ambassade du Canada en Tunisie, l’organisation tunisienne Digital Citizenship (DCO) lance un projet visant à lutter contre les violences basées sur le genre facilitées par l’intelligence artificielle et les technologies numériques. L’initiative prévoit notamment d’étendre son service d’assistance aux femmes et aux adolescentes dans le Sud tunisien, en particulier à Douz, Kébili et Gafsa.

Digital Citizenship (DCO) lance un projet consacré à la sécurité numérique et à la lutte contre les violences en ligne visant les femmes et les adolescentes dans le Sud tunisien. Soutenue par l’ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL), cette initiative entend renforcer les capacités des organisations locales à détecter ces violences, à accompagner les victimes et à leur apporter une assistance adaptée.

Le projet cible notamment les violences facilitées par l’intelligence artificielle, dans un contexte où les outils numériques peuvent être détournés pour harceler, usurper une identité ou porter atteinte à la vie privée. Le communiqué ne détaille toutefois pas les types de cas liés spécifiquement à l’IA qui seront pris en charge dans le cadre de cette initiative.

Un dispositif d’assistance étendu au Sud tunisien

L’un des principaux volets du projet concerne l’extension des services de la DCO Helpline, la ligne d’assistance de l’organisation dédiée aux victimes de violences en ligne. Les femmes et les adolescentes de Douz, Kébili et Gafsa figurent parmi les bénéficiaires visées.

Selon Emna Mizouni, directrice générale de Digital Citizenship, les experts de l’organisation doivent apporter une évaluation des situations rencontrées ainsi qu’un soutien technique aux victimes.

L’initiative prévoit également des actions de formation à destination des clubs de jeunes, des associations et des organisations locales. L’objectif est de leur donner les moyens de reconnaître les violences numériques fondées sur le genre et de mieux orienter les personnes concernées.

Les victimes pourront par ailleurs être orientées vers des services d’accompagnement juridique et psychologique.

Assistance technique et signalement des abus en ligne

La DCO Helpline propose des conseils et un accompagnement pour résoudre différents problèmes liés à l’utilisation des plateformes numériques. Selon l’organisation, son dispositif permet notamment de signaler des cas de harcèlement auprès de plateformes comme Meta, YouTube et TikTok, ainsi que d’orienter les victimes vers les services de soutien appropriés.

En 2025, la ligne d’assistance a traité des situations liées au harcèlement en ligne, à la cyberviolence, à l’usurpation d’identité et à la protection des comptes. Le communiqué ne fournit cependant pas de statistiques sur le nombre de dossiers traités ni sur les résultats obtenus.

Au-delà de l’accompagnement individuel, le projet entend renforcer les compétences locales en matière de sécurité numérique. Il met ainsi l’accent sur l’accès à l’assistance dans les régions éloignées, où les victimes peuvent avoir besoin de ressources techniques et d’un accompagnement spécialisé.

Pour le Canada, ce soutien s’inscrit dans une démarche de prévention des violences en ligne et de renforcement de la sécurité numérique des femmes et des filles, y compris dans les zones les moins desservies.

D’après communiqué

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