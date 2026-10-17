En bref

Tunisie : Digital Citizenship étend son dispositif contre les violences numériques faites aux femmes dans le Sud

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Avec le soutien de l’ambassade du Canada en Tunisie, l’organisation tunisienne Digital Citizenship (DCO) lance un projet visant à lutter contre les violences basées sur le genre facilitées par l’intelligence artificielle et les technologies numériques. L’initiative prévoit notamment d’étendre son service d’assistance aux femmes et aux adolescentes dans le Sud tunisien, en particulier à Douz, Kébili et Gafsa.

Digital Citizenship (DCO) lance un projet consacré à la sécurité numérique et à la lutte contre les violences en ligne visant les femmes et les adolescentes dans le Sud tunisien. Soutenue par l’ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL), cette initiative entend renforcer les capacités des organisations locales à détecter ces violences, à accompagner les victimes et à leur apporter une assistance adaptée.

Le projet cible notamment les violences facilitées par l’intelligence artificielle, dans un contexte où les outils numériques peuvent être détournés pour harceler, usurper une identité ou porter atteinte à la vie privée. Le communiqué ne détaille toutefois pas les types de cas liés spécifiquement à l’IA qui seront pris en charge dans le cadre de cette initiative.

Un dispositif d’assistance étendu au Sud tunisien

L’un des principaux volets du projet concerne l’extension des services de la DCO Helpline, la ligne d’assistance de l’organisation dédiée aux victimes de violences en ligne. Les femmes et les adolescentes de Douz, Kébili et Gafsa figurent parmi les bénéficiaires visées.

Selon Emna Mizouni, directrice générale de Digital Citizenship, les experts de l’organisation doivent apporter une évaluation des situations rencontrées ainsi qu’un soutien technique aux victimes.

L’initiative prévoit également des actions de formation à destination des clubs de jeunes, des associations et des organisations locales. L’objectif est de leur donner les moyens de reconnaître les violences numériques fondées sur le genre et de mieux orienter les personnes concernées.

Les victimes pourront par ailleurs être orientées vers des services d’accompagnement juridique et psychologique.

Assistance technique et signalement des abus en ligne

La DCO Helpline propose des conseils et un accompagnement pour résoudre différents problèmes liés à l’utilisation des plateformes numériques. Selon l’organisation, son dispositif permet notamment de signaler des cas de harcèlement auprès de plateformes comme Meta, YouTube et TikTok, ainsi que d’orienter les victimes vers les services de soutien appropriés.

En 2025, la ligne d’assistance a traité des situations liées au harcèlement en ligne, à la cyberviolence, à l’usurpation d’identité et à la protection des comptes. Le communiqué ne fournit cependant pas de statistiques sur le nombre de dossiers traités ni sur les résultats obtenus.

Au-delà de l’accompagnement individuel, le projet entend renforcer les compétences locales en matière de sécurité numérique. Il met ainsi l’accent sur l’accès à l’assistance dans les régions éloignées, où les victimes peuvent avoir besoin de ressources techniques et d’un accompagnement spécialisé.

Pour le Canada, ce soutien s’inscrit dans une démarche de prévention des violences en ligne et de renforcement de la sécurité numérique des femmes et des filles, y compris dans les zones les moins desservies.

D’après communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Recommended for you

Plus Populaires

5.9K
L'actuTHD

Employee advocacy : comment transformer les salariés en ambassadeurs de l’entreprise





3.8K
En bref

Green Hackathon : un défi de création de jeux mobiles prévu les 21 et 22 novembre à El Ghazala
3.6K
En bref

Dubaï lance un concours mondial d’agents IA doté de plus de 2,5 millions de dirhams
3.1K
L'actuTHD

Cybercriminalité : les attaques automatisées bondissent de 59 %, le commerce en ligne en première ligne
2.7K
En bref

Tunisie Telecom choisit la plateforme Service2Create de VC4 B.V. pour la gestion de son inventaire réseau
2.5K
L'actuTHD

Tunisie : Environ 86% des Tunisiens utilisent Internet et près de 70% des connexions se fait le soir à partir de 18h
2.5K
En bref

Pas d’IA, mais plus d’inclusivité : Ce que change la mise à jour LibreOffice 26.8
2.4K
En bref

Sécurité, Open APIs et Digital Onboarding : La BCT actualise la régulation des institutions de paiement
2.1K
En bref

Moins de vues, mais une audience mieux ciblée : ce qui change sur LinkedIn en 2026
2.1K
L'actuTHD

Sénégal : la Cour suprême suspend la licence de Starlink après le recours de Sonatel
2.1K
Non classé

Cybersécurité : la Cheffe du gouvernement tunisienne appelle les organismes publics à appliquer les bonnes pratiques
2.0K
En bref

TunisMapper veut simplifier les déplacements en transport public en Tunisie
2.0K
En bref

Protection des enfants en ligne : l’UNICEF appelle la Tunisie à aller au-delà de l’interdiction des réseaux sociaux
2.0K
En bref

Digital@UNGA 2026 invite toutes les voix à construire ensemble un avenir numérique
1.9K
L'actuTHD

Rapport nPerf : Ooredoo affiche la meilleure couverture 4G et 5G en Tunisie
1.9K
En bref

L’UIT et l’OMM alertent sur l’importance du spectre radio pour la météo et les systèmes d’alerte
1.8K
En bref

OpenAI lance la bêta de ChatGPT Ads en Afrique du Nord
1.7K
En bref

Protection des données : Les entreprises tunisiennes face à la rigueur du RGPD européen
1.7K
L'actuTHD

IPv6 en Tunisie : Topnet en retrait, Starlink fait son apparition dans les mesures d’APNIC
1.7K
En bref

Orange Tunisie et Focus s’associent pour accélérer l’accès des entreprises au Cloud souverain en Tunisie
To Top