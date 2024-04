Tunisie – En route vers la 5G : la 5G sur Fixed Wireless, ce qu’il faut savoir

Partagez 0 Partages

Le lancement de la 5G en Tunisie est prévu pour le mois de novembre 2024. Plusieurs technologies sont utilisées pour le déploiement de la cinquième génération des réseaux mobiles tant attendue, dont ce qu’on appelle le Fixed Wireless.

Déployé avant comme une alternative aux connexions fixes telles que l’ADSL, le Fixed Wireless est devenu très populaire de par sa fiabilité et les débits qu’il assure, en particulier dans les zones rurales où l’infrastructure Internet câblée traditionnelle n’est pas disponible.

Le Fixed Wireless est une forme d’accès à l’internet qui utilise les bandes de fréquences radio pour transmettre les paquets de données internet vers un endroit précis. Contrairement aux réseaux mobiles sans fil qui reposent sur des tours cellulaires, le Fixed Wireless utilise des antennes dédiées pour se connecter à une station de base reliée à l’internet par un câble de fibre optique.

Le Fixed Wireless envoie un signal de la station de base à l’antenne de votre domicile ou de votre entreprise. Ce signal est ensuite converti en un signal électrique qui peut être utilisé par votre ordinateur ou d’autres appareils. L’antenne utilisée est directionnelle, ce qui signifie qu’elle peut être orientée dans une direction spécifique pour recevoir un signal plus fort.

L’un de ses principaux avantages est sa fiabilité. Contrairement à l’internet par satellite, qui peut être affecté par les conditions météorologiques, le Fixed Wireless n’est pas affecté par la pluie, la neige ou les nuages. Cela signifie que vous pouvez compter sur une connexion internet à haut débit constante, même dans des conditions météorologiques défavorables.

La vitesse est un autre avantage. Ces réseaux peuvent offrir des vitesses comparables à celles de la fibre optique, ce qui en fait une excellente option pour les particuliers et les entreprises qui ont besoin d’une connexion fiable à haut débit.

Autre avantage et non des moindres, est le coût. Plus abordable que les options traditionnelles de l’internet câblé, le Fixed Wireless ne nécessite pas l’installation de câbles ou d’infrastructures coûteuses.

Nadya Jennene