Tunisie : Environ 86% des Tunisiens utilisent Internet et près de 70% des connexions se fait le soir à partir de 18h

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Publié mi septembre 2026, le Baromètre du numérique 2026 de l’Institut national des télécommunications (INT) a dressé un état des lieux des usages d’Internet en Tunisie. Réalisée auprès de 5 077 personnes âgées de 10 à 70 ans, l’enquête a fait ressortir un taux d’utilisation d’Internet de 85,9 %, en progression de 10,9 % par rapport à 2023. Les résultats ont également mis en évidence des écarts importants selon l’âge, le niveau d’éducation, les revenus et les territoires.

L’enquête a été menée du 15 mai au 10 juin 2026 auprès d’un échantillon représentatif de la population tunisienne. Les questionnaires ont été administrés en face à face selon la méthode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).

85,9 % des Tunisiens utilisent Internet

Selon les résultats du Baromètre, 85,9 % de la population tunisienne âgée de 10 à 70 ans utilisait Internet, contre 14,1 % de non-utilisateurs. L’INT avait relevé une progression de 10,9 % par rapport à l’enquête de 2023.

Les écarts étaient particulièrement importants selon les générations. Le taux d’utilisation atteignait 99,2 % chez les 18-24 ans, contre 54,1 % chez les 60-70 ans. Chez les 45-54 ans, il s’établissait à 82,7 %.

Le niveau d’éducation constitue également un facteur fortement associé à l’usage d’Internet. Le taux atteignait 98,3 % chez les personnes ayant un niveau universitaire, contre 70,8 % pour le niveau primaire et seulement 23 % chez les personnes sans scolarisation.

Les revenus sont eux aussi associés à des écarts importants. Le taux d’usage a atteint 69,1 % pour les personnes disposant d’un revenu inférieur ou égal à 600 dinars, contre 95,9 % pour celles disposant d’un revenu de 2 500 dinars ou plus.

Un écart limité entre hommes et femmes

Le Baromètre a également relevé un rapprochement entre les taux d’utilisation des hommes et des femmes. Ceux-ci s’établissent respectivement à 86,5 % et 85,2 %, soit un écart de 1,3 point.

Les résultats font en revanche apparaître des différences selon les territoires. L’étude a utilisé le nouveau découpage de la Tunisie en cinq districts, instauré en 2023. Ces districts regroupent plusieurs gouvernorats et leurs numéros correspondent à ce découpage territorial, et non à un classement entre les régions.

Le district 1 regroupe Bizerte, Béja, Jendouba et Le Kef. Le district 2 comprend Tunis, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Manouba et Nabeul. Le district 3 rassemble Siliana, Sousse, Kasserine, Kairouan, Monastir et Mahdia. Le district 4 regroupe Tozeur, Sidi Bouzid, Sfax et Gafsa. Le district 5 comprend Tataouine, Gabès, Kébili et Médenine.

Ce découpage est défini par le décret n° 2023-589 du 21 septembre 2023.

Dans les résultats de l’INT, le district 5 affiche un taux d’utilisation de 94,3 %, tandis que le district 2 enregistre 79,6 %. Ces chiffres correspondent donc à des ensembles de plusieurs gouvernorats et ne permettent pas de conclure sur la situation de chacun des gouvernorats pris séparément.

Le domicile reste le principal lieu de connexion

Le domicile demeure largement le premier lieu d’utilisation d’Internet. 95,1 % des internautes déclaraient utiliser Internet chez eux.

Les cafés, salons de thé et restaurants arrivaient ensuite avec 33 %, tandis que le lieu de travail représentait 31,7 % des usages.

Ces résultats montraient que, malgré le développement des usages mobiles, le domicile restait le principal environnement de connexion pour les internautes tunisiens.

Le soir concentre l’activité Internet en Tunisie

Les habitudes horaires analysées par le Baromètre faisaient apparaître une forte concentration des usages en deuxième partie de journée.

Au total, 85,2 % de l’utilisation d’Internet se faisait à partir de l’après-midi. La période comprise entre 18h et 22h représentait à elle seule 50 % des usages, contre 17,3 % entre 14h et 18h et 17,9 % après 22h.

L’INT avait ainsi identifié un pic d’activité de 67,9 % en soirée.

La fréquence des connexions confirmait également l’intégration d’Internet dans les habitudes quotidiennes. 54,9 % des utilisateurs déclaraient se connecter plus de trois heures par jour, tandis que 70,9 % effectuaient plus de trois connexions quotidiennes.

Le mobile domine les connexions

Concernant les types de connexions utilisés, le mobile représentait 70,4 %, devant les connexions fixes à 65,3 %.

Dans le détail des principales technologies utilisées, les offres Data mobiles arrivaient en tête avec 60,9 %, devant l’ADSL/VDSL à 39,3 %.

Le Mobile Wi-Fi représentait 16 % des usages, les Box Data 13,6 %, tandis que la fibre optique FTTH ne représentait que 4 %.

Ces données montraient que l’accès à Internet en Tunisie reposait encore largement sur les réseaux mobiles et les technologies fixes existantes, alors que la fibre optique demeurait minoritaire dans les usages mesurés par l’étude.

Un usage désormais largement ancré dans le quotidien

Les résultats du Baromètre du numérique 2026 ont ainsi confirmé la progression de l’utilisation d’Internet en Tunisie, avec près de neuf personnes sur dix âgées de 10 à 70 ans utilisant désormais Internet.

L’étude a toutefois montré que cette progression ne s’était pas faite de manière uniforme. L’âge, le niveau d’éducation et les revenus restaient associés à des écarts importants dans les taux d’utilisation, tandis que des différences territoriales subsistaient également entre les cinq districts.

Avec une utilisation particulièrement concentrée en soirée et une place dominante des connexions mobiles, les données de l’INT ont également dressé le portrait d’un Internet désormais profondément intégré aux habitudes quotidiennes des Tunisiens.

Walid Naffati

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