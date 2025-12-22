En bref

Tunisie : Huawei Cloud au cœur du lancement de la deuxième zone du Cloud Numérique pour l’enseignement supérieur

Posted on
La Tunisie poursuit la modernisation de son système universitaire avec le lancement de la deuxième zone du Cloud Numérique national, un projet structurant porté par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et mis en œuvre en partenariat avec Huawei Cloud. L’annonce a été faite le 15 décembre 2025 à Tunis, lors de la deuxième édition du Sommet de la technologie pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, organisé par le Centre de Calcul El-Khawarizmi (CCK).

La cérémonie s’est tenue en présence de Mondher Belaid, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de Mustapha Ferjani, ministre de la Santé, de Basri Saleh Salmoodi, vice-ministre palestinien de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de Wan Li, ambassadeur de Chine en Tunisie, ainsi que de Saoussen Krichen, directrice générale du CCK.

Huawei était représenté par Felix Feng, président de Huawei Cloud pour l’Afrique du Nord, confirmant l’implication directe du groupe technologique dans ce projet stratégique. Dans son allocution, le ministre a rappelé que le sommet s’inscrit dans un contexte de transformation accélérée des systèmes éducatifs sous l’effet des technologies numériques. Intelligence artificielle, données massives, plateformes cloud et cybersécurité sont désormais au centre des nouveaux modèles d’enseignement, de recherche et de gouvernance universitaire.

Le Cloud Numérique national repose sur une infrastructure cloud déployée avec Huawei Cloud, permettant l’hébergement sécurisé des données universitaires sur le territoire tunisien. La première zone, opérationnelle à l’Université de La Manouba, a posé les bases techniques du projet. La deuxième zone, inaugurée à l’Université de Tunis El Manar, vise à renforcer les capacités de calcul, de stockage et de services numériques à destination des étudiants, enseignants-chercheurs et personnels administratifs.

Saoussen Krichen a précisé que la vision du ministère prévoit la création de quatre zones cloud réparties à l’échelle nationale, avec deux futures implantations dans le Sud tunisien. Cette architecture distribuée doit garantir la résilience, la souveraineté des données et l’accessibilité équitable aux services numériques avancés.

Au-delà du stockage sécurisé, le Cloud Numérique intègre des services de calcul scientifique basés sur les technologies Huawei Cloud, destinés à soutenir la recherche, améliorer la production scientifique et renforcer le classement international des universités tunisiennes. Le projet s’inscrit dans une stratégie ministérielle élaborée sur dix mois, structurée autour de sept axes, dont l’amélioration des infrastructures, l’augmentation des débits Internet et le déploiement de services cloud 100 % tunisiens.

Organisé sous l’égide du ministère, ce sommet a réuni des décideurs publics, des experts académiques, des partenaires technologiques et des organisations internationales. Il a également permis de présenter des cas d’usage concrets et des démonstrations de solutions cloud et d’intelligence artificielle appliquées à l’enseignement supérieur et à la santé, illustrant le rôle central de Huawei dans l’écosystème numérique universitaire tunisien.

Walid Naffati & IA

