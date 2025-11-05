L'actuTHD

Tunisie : Huawei met la lumière sur la fibre jusqu’à la chambre pour la stabilité du débit, l’esthétique et la simplicité

Posted on
En marge de l’évènement organisé par Tunisie Telecom autour du lancement de la solution TT-FTTR (Fiber To The Room), Hajer Baalouch, Responsable Solution HBB chez Huawei Technologies, a présenté une innovation qui transforme la connectivité domestique : la fibre jusque dans chaque pièce du foyer.

Dès l’introduction, Hajer Baalouch rappelle que le sujet du jour est la fibre dans les foyers, un domaine en pleine évolution qui répond à une demande croissante de stabilité et de performance dans les connexions domestiques.

Une connectivité stable, fiable et invisible

Selon elle, le premier atout de cette solution réside dans sa stabilité. Contrairement aux réseaux Wi-Fi traditionnels qui subissent des variations de débit selon la distance ou les obstacles, la fibre installée jusqu’à chaque pièce garantit une connexion fluide et constante, quel que soit l’endroit où l’on se trouve dans la maison.

Huawei a également pensé à l’intégration esthétique : l’installation du système ne dégrade pas l’apparence des foyers. Les câbles sont discrets et conçus pour s’adapter à l’aménagement intérieur, sans encombrement ni perte de design.

Adieu aux zones mortes du Wi-Fi

L’un des objectifs majeurs de cette solution est d’en finir avec la “souffrance du Wi-Fi”, ces problèmes récurrents de lenteur ou d’absence de signal dans certaines pièces. Grâce à la couverture complète assurée par la fibre, chaque recoin du domicile, du salon à la chambre, bénéficie d’un accès Internet optimal.

Un contrôle intelligent et une maintenance simplifiée

Au-delà de la performance, la solution signée Huawei offre aussi un contrôle intelligent : les utilisateurs peuvent visualiser la consommation des applications, voire bloquer celles qu’ils jugent inutiles ou trop gourmandes.

Enfin, la maintenance se veut simple et autonome. L’utilisateur peut désormais diagnostiquer lui-même l’origine d’un dysfonctionnement, localiser le point exact du problème et agir sans attendre l’intervention d’un technicien. Une avancée qui simplifie la gestion du réseau domestique tout en réduisant les délais d’assistance.

Avec cette solution FTTR, Huawei confirme sa volonté d’accompagner la transformation numérique des foyers tunisiens, en rendant la fibre plus performante, plus esthétique et plus accessible que jamais.

Walid Nafffati & IA

