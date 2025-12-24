Tunisie : la consommation de la data fixe (FWA) a bondi de plus de 7 000 % depuis février 2025

Partagez 0 Partages

Selon les données de l’Instance Nationale des Télécommunications, le chiffre d’affaires cumulé des trois opérateurs télécoms en Tunisie, Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange, incluant leurs activités de fournisseurs d’accès et de services Internet, a atteint 302,1 millions de dinars en novembre 2025. Ces chiffres sont issus du rapport publié par l’Observatoire de l’INT pour le mois de novembre 2025.

KPI Clés post lancement 5G

Intitulé « KPI clés post lancement de la 5G », le rapport met en évidence un double effet immédiat du lancement commercial de la 5G : une progression notable du chiffre d’affaires des opérateurs et une adoption rapide du service Fixed Wireless Access (FWA). À titre de comparaison, le secteur des télécommunications avait cumulé 258,8 millions de dinars en novembre 2024 et 281,2 millions de dinars en novembre 2023.

Plus largement, sur l’ensemble de l’année 2025, les revenus mensuels des opérateurs suivent une trajectoire globalement ascendante. Des pics sont observés durant l’été et à l’automne, traduisant une dynamique commerciale soutenue dans un contexte de montée en charge progressive des nouveaux usages liés à la 5G.

Explosion du trafic et hausse marquée des usages

Cette adoption rapide du FWA s’accompagne d’une envolée spectaculaire du trafic. Le volume mensuel total de données consommées via ce service est passé de 0,8 pétaoctet en février 2025 à 57,7 pétaoctets en novembre 2025, soit une augmentation de plus de 7 000 % en l’espace de quelques mois.

La consommation moyenne par abonné évolue dans le même sens. Elle atteint 338 Go par mois en novembre 2025, contre 175 Go au lancement, ce qui représente une hausse de 93 %. Ces indicateurs confirment que le FWA ne se positionne plus comme une solution d’appoint, mais bien comme une alternative crédible au haut débit fixe pour les foyers et les usages intensifs.

Un signal fort pour l’écosystème télécom

Sans préjuger des performances à long terme, ces premiers KPI montrent que la 5G commence déjà à produire des effets tangibles sur le marché tunisien. La progression des revenus, combinée à l’explosion des usages data, place désormais les opérateurs face à un double enjeu : préserver la qualité de service et accélérer les investissements réseau afin d’accompagner cette montée en charge rapide.

Walid Naffati

