L'actuTHD

Tunisie : la consommation de la data fixe (FWA) a bondi de plus de 7 000 % depuis février 2025

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Selon les données de l’Instance Nationale des Télécommunications, le chiffre d’affaires cumulé des trois opérateurs télécoms en Tunisie, Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange, incluant leurs activités de fournisseurs d’accès et de services Internet, a atteint 302,1 millions de dinars en novembre 2025. Ces chiffres sont issus du rapport publié par l’Observatoire de l’INT pour le mois de novembre 2025.

KPI Clés post lancement 5G

Intitulé « KPI clés post lancement de la 5G », le rapport met en évidence un double effet immédiat du lancement commercial de la 5G : une progression notable du chiffre d’affaires des opérateurs et une adoption rapide du service Fixed Wireless Access (FWA). À titre de comparaison, le secteur des télécommunications avait cumulé 258,8 millions de dinars en novembre 2024 et 281,2 millions de dinars en novembre 2023.

Plus largement, sur l’ensemble de l’année 2025, les revenus mensuels des opérateurs suivent une trajectoire globalement ascendante. Des pics sont observés durant l’été et à l’automne, traduisant une dynamique commerciale soutenue dans un contexte de montée en charge progressive des nouveaux usages liés à la 5G.

Explosion du trafic et hausse marquée des usages

Cette adoption rapide du FWA s’accompagne d’une envolée spectaculaire du trafic. Le volume mensuel total de données consommées via ce service est passé de 0,8 pétaoctet en février 2025 à 57,7 pétaoctets en novembre 2025, soit une augmentation de plus de 7 000 % en l’espace de quelques mois.

La consommation moyenne par abonné évolue dans le même sens. Elle atteint 338 Go par mois en novembre 2025, contre 175 Go au lancement, ce qui représente une hausse de 93 %. Ces indicateurs confirment que le FWA ne se positionne plus comme une solution d’appoint, mais bien comme une alternative crédible au haut débit fixe pour les foyers et les usages intensifs.

Un signal fort pour l’écosystème télécom

Sans préjuger des performances à long terme, ces premiers KPI montrent que la 5G commence déjà à produire des effets tangibles sur le marché tunisien. La progression des revenus, combinée à l’explosion des usages data, place désormais les opérateurs face à un double enjeu : préserver la qualité de service et accélérer les investissements réseau afin d’accompagner cette montée en charge rapide.

Walid Naffati

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:, , , ,

Recommended for you

Plus Populaires

2.5K
L'actuTHD

Medusa arrive à Bizerte : la Tunisie devient la première porte d’entrée de l’Afrique dans le nouveau réseau sous-marin Europe–Méditerranée





2.0K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile le TT-FTTR : la fibre jusqu’à chaque pièce pour effacer les limites du Wi-Fi à 500 Mb/s et 1 Gb/s
2.0K
L'actuTHD

Tunisie : Huawei met la lumière sur la fibre jusqu’à la chambre pour la stabilité du débit, l’esthétique et la simplicité
1.6K
En bref

ActInSpace 2026 : AGEOS lance l’édition tunisienne du hackathon mondial, organisé simultanément, les 30 et 31 janvier 2026, dans 40 pays
1.5K
L'actuTHD

Avions, navires, trains : l’ANF amorce le cadre national pour la connectivité satellite en mouvement
1.5K
L'actuTHD

DigiClub Ep182 au MWC Doha 2025 : Ooredoo place l’IA au centre de sa stratégie et prépare de nouveaux services pour les PME tunisiennes
1.5K
L'actuTHD

Pourquoi Ooredoo Tunisie a posé un nouveau câble sous-marin en 2024 pour préparer son lancement 5G en 2025 ?
1.5K
En bref

UMIDIGI A75x : le premier smartphone Android 16 redéfinit l’entrée de gamme
1.5K
En bref

AFRINIC ouvre les inscriptions à sa formation gratuite en ligne « Zero to IPv6 Certified in 21 Days »
1.4K
En bref

Orange Tunisie célèbre la 15ème édition du Orange Summer Challenge : les jeunes talents au service de l’innovation durable
1.3K
En bref

Smart Africa crée le premier Conseil africain de l’IA pour accélérer la transformation numérique du continent
1.3K
L'actuTHD

Tunisie: La fin progressive mais rapide de l’ADSL
1.3K
En bref

21 pays africains signent à Hanoï la Convention de l’ONU contre la cybercriminalité
1.2K
En bref

Tunis accueille le AI Forward Summit 2025 et adopte une feuille de route régionale pour l’intelligence artificielle
1.2K
En bref

Tunisie Telecom célèbre l’atterrissement du câble sous-marin Medusa à Bizerte
1.1K
En bref

Les systèmes de paiement instantané, pilier de la future infrastructure publique numérique en Afrique
1.1K
En bref

Les câbles sous-marins internationaux et nationaux de Tunisie Telecom : Un pilier de la transformation numérique du pays
1.1K
En bref

Paiements numériques en Afrique : cinq profils d’utilisateurs se dégagent selon le rapport SIIPS 2025
1.1K
L'actuTHD

Rapport du régulateur tunisien : la data tire la croissance au troisième trimestre 2025
1.0K
En bref

Émirats arabes unis: le marché cybersécurité double d’ici 2030 et place l’IA au centre des débats à Intersec 2026
To Top