Tunisie: La fin progressive mais rapide de l’ADSL

Le troisième trimestre 2025 confirme une transformation profonde du marché tunisien du haut et très haut débit fixe d’après le rapport de l’Instance Nationale des Telecommunications (INT). La FTTH, le VDSL et le FWA 5G, lancé au mois de février, s’imposent progressivement comme les technologies dominantes, tandis que l’ADSL poursuit sa chute. Le parc total des abonnements data fixe atteint 1,93 million, contre 1,71 million deux ans plus tôt.

FTTH: Une croissance accélérée et une montée vers des débits plus élevés

La fibre jusqu’au domicile est la technologie qui progresse le plus vite. Le troisième trimestre (TR3) de 2023 compte 29 019 abonnements. Ce chiffre passe à 73 450 en 2024 puis 155 210 en 2025. Les débits utilisés évoluent également. En 2023, 82,6 % des abonnés étaient sur des offres 20 Mb/s. En 2025, cette part tombe à 52,2 pour cent, au profit du 50 Mb/s qui grimpe à 37,2 pour cent. Les paliers supérieurs apparaissent mais restent encore marginaux.

Répartition du parc fixe: L’ADSL s’efface au profit du VDSL et de la fibre

La répartition des technologies illustre clairement le basculement du marché :

L’ADSL passe de 56 pour cent du parc en 2023 à 29 pour cent en 2025.

Le VDSL progresse de 11 pour cent à 25 pour cent sur la même période.

La FTTH passe de 2 pour cent à 8 pour cent.

Le FWA 5G apparaît officiellement en 2025 avec 7 pour cent du parc.

Les Box Data et le LTE TDD conservent des parts stables autour de 21 pour cent.

FWA 5G: Une adoption rapide quelques mois après le lancement

Le lancement national de la 5G en février 2025 a dynamisé le marché du Fixed Wireless Access (FWA). Les abonnements passent de 25 861 au TR1 2025 à 135 183 au TR3.

Les clients se concentrent principalement sur le 30 Mb/s qui représente entre 77 et 83 % des offres selon le trimestre. Le 50 Mb/s se consolide autour de 15 à 20 % et le 100 Mb/s reste minoritaire.

ADSL: Une technologie qui disparaît progressivement

Le parc ADSL perd chaque année plusieurs centaines de milliers d’abonnés. Il passe de 966 156 abonnements au TR3 2023 à 550 867 en 2025. Les débits les plus utilisés restent ceux entre 12 Mb/s et 20 Mb/s. Les offres très basses se rapprochent du zéro.

Quant au VDSL, il passe de 191 432 abonnements en 2023 à 482 789 en 2025. En 2025, 60 pour cent des abonnés utilisent le 20 Mb/s et 39,2 pour cent le 30 Mb/s. Les autres débits deviennent quasi inexistants.

Une mutation irréversible du marché

Les données du TR3 2025 montrent une tendance claire : Le marché tunisien du fixe se dirige vers une généralisation du très haut débit avec la montée en puissance combinée du VDSL, de la FTTH et du FWA 5G. Les débits moyens augmentent sur l’ensemble des technologies. La baisse rapide de l’ADSL confirme que le pays entre dans une nouvelle phase où la performance et la stabilité deviennent la norme pour les usages domestiques et professionnels.

Walid Naffati

