Tunisie: l’ambassade US organise un webinaire sur les opportunités d’investissement dans la cybersécurité et le cloud computing

Le US Department of State a annoncé l’organisation d’un webinaire par l’ambassade des États-Unis à Tunis et le ministère tunisien des Technologies de la communication et ce le 6 mai 2024.

Ce webinaire qui s’inscrit dans le cadre du Direct Line program a pour thème: les opportunités d’investissement dans la cybersécurité et le cloud computing en Tunisie.

Date et heure : Lundi 6 mai 2024 – 12:00 p.m. EST / 9:00 a.m. PST via la plateforme WebEx

Hôtes : Joey Hood, ambassadeur des États-Unis en Tunisie, et Nizar Ben Neji, ministre tunisien des Technologies de la communication.

Inscription via ce lien : https://www.state.gov/business-opportunities-in-cybersecurity-and-cloud-computing-in-tunisia/

D’après communiqué