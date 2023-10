Tunisie – Le ministère des TIC teste l’Internet par satellite Starlink

Partagez 7 Partages

Le ministère des Technologies de la communication a réalisé, lundi 2 octobre 2023, un test de connexion internet par satellite Starlink dans le cadre d’un atelier organisé à son siège sur la réalité et les perspectives de l’Internet par satellite en Tunisie.

Suite à une visite aux États-Unis du ministre des TIC, Nizar Ben Néji, en juillet, Starlink a envoyé à la Tunisie le matériel de réception satellitaire ainsi que des modems à installer sur trois sites différents : Tunis, Ariana et Gabès, dans le cadre de ce projet pilote. Sur les trois antennes Starlink envoyées par SpaceX à la Tunisie pour la phase de test, une a été installée au siège du ministère des TIC.

Durant sa visite aux USA, le ministre des TIC s’est entretenu avec la société Starlink d’Elon Musk au sujet du lancement des services internet via la flotte satellitaire de basse altitude Space X. Les deux parties avaient, alors, de tester les équipements et la qualité de service ; disponibilité de la connexion à la latitude de la Tunisie, débit minimal garanti, etc., sur le terrain.

Présent sur place, THD a effectué plusieurs tests de débit. Les vitesses de débit obtenues étaient relativement variables entre chaque test en raison du positionnement du satellite au moment du test. Cela dit, la vitesse de réception a atteint 92 Mbps et la vitesse d’envoi plus de 11Mbps.

Ce projet pilote est conduit dans le cadre de la stratégie nationale de développement de l’infrastructure numérique et des solutions techniques pour fournir des services Internet à haut débit dans les zones inaccessibles pour les réseaux de communications terrestres.

La période de test de trois mois permettra d’examiner de plus près les technologies de connexions par satellite et leur fonctionnement pour fournir des services de communications à très haut débit, leur qualité et les débits qu’elles fournissent en comparaison avec les technologies utilisées actuellement en Tunisie ; la téléphonie mobile de quatrième génération, la fibre optique et autres…

La période de test permettra aussi de revoir le modèle économique d’une part et de discuter du cadre juridique et réglementaire nécessaire à la commercialisation des services Internet par satellite en Tunisie d’autre part. Elle sera suivie d’un appel à concurrence sous forme d’un appel d’offres pour autoriser la commercialisation des services des fournisseurs de connexion Internet par satellites non-géostationnaires (Low Earth Orbit).

L’appel d’offres devrait coïncider avec le lancement de l’appel d’offres pour l’octroi des licences 5G. Le déploiement de la 5e génération des réseaux mobiles étant prévu pour 2024.

Nadya Jennene