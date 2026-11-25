Partagez 0 Partages



Le paiement mobile poursuit sa progression en Tunisie. Selon le bulletin n°18 de la Banque centrale de Tunisie (BCT), arrêté au 30 septembre 2026, le nombre de transactions mobiles a atteint 7,1 millions, en hausse de 53,3 % sur un an. Le nombre de wallets a également progressé de 20 %.

L’e-paiement affiche une dynamique soutenue, avec 18 millions de transactions, soit une croissance de 27 % par rapport à septembre 2025. Leur montant a atteint 1,229 milliard de dinars, en hausse de 24,1 %.

Les paiements de proximité ont, quant à eux, totalisé 41,3 millions de transactions, en progression de 18,6 %, pour un montant de 5,143 milliards de dinars (+16 %).

Cette évolution s’accompagne d’une expansion des infrastructures. La Tunisie compte désormais 1 552 sites marchands actifs (+27,6 % par rapport à fin 2025) et 45 900 terminaux de paiement électronique (TPE), en hausse de 6,5 %.

Le parc des cartes bancaires a atteint 6,493 millions d’unités (+11 %), tandis que le réseau des distributeurs et guichets automatiques bancaires compte 3 333 équipements (+1 %).

Ces chiffres confirment la progression des paiements numériques dans le pays, aussi bien en ligne que dans les commerces physiques, même si la généralisation de ces usages reste un enjeu pour réduire la dépendance aux espèces.

La rédaction

Partagez 0 Partages