Tunisie : Ooredoo s’allie à Oredata et Google Cloud pour accélérer la transformation marketing via l’IA

Partagez 0 Partages



À l’occasion du Mobile World Congress Doha 2025, Ooredoo Tunisie a annoncé le 26 novembre dernier au Qatar, une collaboration stratégique avec Oredata et Google Cloud afin d’intégrer les technologies d’intelligence artificielle avancées du géant américain dans son écosystème marketing. L’objectif est d’améliorer la personnalisation, la pertinence et l’efficacité des campagnes destinées à ses millions d’abonnés.

Le partenariat s’appuie sur les technologies génératives de Google Cloud, notamment la plateforme Vertex AI ainsi que les modèles Gemini et Veo. Ces outils permettront à l’opérateur de produire des contenus marketing plus rapidement, d’automatiser certaines tâches créatives et d’affiner la segmentation de ses audiences grâce à des modèles prédictifs.

Ooredoo Tunisie indique que cette initiative vise à transformer en profondeur la manière dont l’entreprise conçoit et délivre ses messages commerciaux. L’intégration de l’IA facilitera la création de contenus plus personnalisés et optimisera la distribution des offres. Oredata, en tant que Managed Service Provider certifié Google Cloud, pilotera l’implémentation technique de ces nouvelles capacités.

Selon Mansoor Rashid Al Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie, cette collaboration marque une nouvelle étape dans la stratégie de l’opérateur. “Avec Google Cloud et Oredata, nous réimagions la manière dont nous engageons et communiquons avec nos clients afin de rendre chaque interaction plus personnalisée, plus pertinente et plus significative”, souligne-t-il.

Retrouvez son interview au complet dans l’épisode 182 du podcast DigiClub en vidéo et en audio :

Pour Oredata, cette initiative place Ooredoo Tunisie dans une dynamique pionnière au sein du secteur. Son CEO, Ömer Faruk Kurt, estime que ce partenariat “établit de nouveaux standards dans l’innovation marketing”.

Google Cloud voit également dans ce projet un exemple concret d’intégration réussie de l’IA au service de l’expérience client. Ghassan Kosta, Regional General Manager, affirme que le travail mené avec Ooredoo “permettra d’engager les clients d’une manière plus intelligente et plus dynamique, transformant chaque campagne en expérience personnalisée à grande échelle”.

Cette annonce confirme la volonté d’Ooredoo Tunisie de s’imposer comme l’un des acteurs les plus avancés de la région dans l’adoption de l’IA générative appliquée au marketing et à la relation client.

D’après communiqué

A lire également :

DigiClub Ep182 au MWC Doha 2025 : Ooredoo place l’IA au centre de sa stratégie et prépare de nouveaux services pour les PME tunisiennes

Partagez 0 Partages