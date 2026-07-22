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Tunisie : Paiement de l’inscription scolaire 2026-2027 sera 100% digitale, confirme la BCT

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L’inscription scolaire pour l’année 2026-2027 en Tunisie s’effectuera exclusivement via des canaux de paiement digitaux. C’est ce qu’a confirmé Nizar Chaddad, Directeur Général des paiements et de l’inclusion financière à la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Les règlements devront s’effectuer au moyen de porte-monnaie électroniques (mobile wallets) ainsi que de cartes de paiement bancaires ou postales.

Cette annonce fait suite à l’émission, le 21 juillet 2026, de la note circulaire n° 2026-202 signée par le gouverneur de la BCT, Fethi Zouhair Nouri, et adressée aux dirigeants des banques, de l’Office national de la Poste et des établissements de paiement.

Le document fixe les directives opérationnelles pour assurer le bon déroulement de la campagne de paiement :

  • Disponibilité des infrastructures : Obligation d’assurer le fonctionnement continu des canaux de paiement électronique, d’effectuer un suivi en temps réel des performances et de traiter sans délai toute interruption technique.
  • Information des usagers : Mise en place d’actions de communication pour présenter les moyens de paiement disponibles et assister les parents d’élèves.
  • Coordination sectorielle : Renforcement de la coordination entre les autorités publiques, la BCT, la Poste, les banques et les établissements de paiement non bancaires (PSP) pour la gestion des réclamations et des flux.

Walid Naffati

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