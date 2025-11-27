En bref

Tunisie Telecom, acteur clé d’une IA responsable et compétitive

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Tunisie Telecom a pris part au Forum Méditerranéen de l’Intelligence Artificielle, rendez-vous majeur de l’IA en Méditerranée, organisé les 20 et 21 novembre 2025 autour du thème : «Quelles solutions l’IA peut-elle apporter aux grands défis méditerranéens ?». À cette occasion, l’opérateur national a présenté sa vision stratégique visant à faire de l’intelligence artificielle un moteur de développement, un levier d’innovation et un vecteur de souveraineté numérique pour la Tunisie.

Des infrastructures souveraines pour une IA de confiance

Engagée depuis plusieurs années dans le renforcement d’une souveraineté numérique solide et durable, Tunisie Telecom a mis en lumière le rôle essentiel de ses infrastructures stratégiques. L’opérateur s’appuie aujourd’hui sur un réseau de Data Centers certifiés, répartis sur tout le territoire tunisien, labellisés N-Cloud et éligibles G-Cloud. Son Data Center Carthage se distingue par ses certifications ISO 27001, ISO 27701 et ISO 9001, gages d’une sécurité renforcée des données, d’une protection rigoureuse de la vie privée et d’un niveau de qualité élevé pour l’ensemble des services hébergés. Ces plateformes garantissent sécurité, conformité, continuité de service et hébergement souverain des données nationales — des piliers essentiels pour soutenir la croissance d’écosystèmes d’intelligence artificielle fiables et sécurisés.

Une transition énergétique au service d’une IA durable

Sur le plan énergétique, Tunisie Telecom a déployé une capacité solaire de 3,5 mégawatts-crête sur plus de 150 sites techniques. Ces installations photovoltaïques couvrent une part significative des besoins énergétiques de l’opérateur, réduisent la pression sur le réseau national et préparent l’avènement d’une IA véritablement durable.Cette démarche s’inscrit pleinement dans une stratégie d’autonomie énergétique et de transition verte, soutenue par un programme ambitieux 2026–2029 visant à renforcer et étendre encore l’usage des énergies renouvelables sur l’ensemble des infrastructures de Tunisie Telecom.

Une connectivité internationale renforcée pour soutenir l’essor de l’IA

L’atterrissement du câble sous-marin Medusa à Bizerte, le 1ᵉʳ novembre 2025, constitue une avancée majeure dans la stratégie de connectivité internationale de la Tunisie. Avec une capacité de 22 Tbps, cette infrastructure relie directement la Tunisie à l’Europe grâce à un réseau de dernière génération, positionnant le pays comme un véritable hub numérique méditerranéen. Grâce à Medusa, la Tunisie dispose désormais d’une connectivité souveraine capable d’accueillir, d’héberger et de distribuer des flux de données et de calcul IA à l’échelle régionale. Un pilier indispensable pour bâtir des infrastructures d’intelligence artificielle durables, compétitives et ancrées dans la souveraineté.

Ainsi, avec ses infrastructures souveraines, sa stratégie énergétique durable et son engagement à renforcer la connectivité internationale, Tunisie Telecom confirme son rôle central dans la construction d’un écosystème méditerranéen de l’intelligence artificielle, fiable et compétitif.

En investissant dans des technologies de pointe et en anticipant les besoins futurs, l’opérateur national se positionne comme un acteur incontournable de l’innovation; prêt à accompagner les grands défis de demain.

Source : communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Recommended for you

Plus Populaires

2.7K
En bref

UNIVITY & Telespazio : un partenariat pour la connectivité mondiale et les services de sécurité spatiale de nouvelle génération





2.4K
Non classé

Au Maroc, les PME sont en première ligne face à des logiciels malveillants déguisés en outils professionnels
2.3K
L'actuTHD

Rapport INS : à l’ère de la 5G et de la fibre optique, les régions intérieures de la Tunisie sont de plus en plus isolées d’Internet
2.3K
En bref

THD lance une grande enquête nationale sur la satisfaction des clients télécom en Tunisie
1.9K
Non classé

5G en Tunisie : Ooredoo et Tunisie Telecom se livrent une bataille serrée selon le dernier rapport Opensignal
1.9K
L'actuTHD

Medusa arrive à Bizerte : la Tunisie devient la première porte d’entrée de l’Afrique dans le nouveau réseau sous-marin Europe–Méditerranée
1.8K
L'actuTHD

IPv4, IPv6 et ASN : où en est la Tunisie dans la gestion de ses ressources Internet ?
1.7K
L'actuTHD

L’intelligence artificielle signe-t-elle la fin du modèle classique des accélérateurs ?
1.7K
En bref

Huawei et ses partenaires au service de l’énergie solaire en Tunisie
1.7K
L'actuTHD

Tunisie : Huawei met la lumière sur la fibre jusqu’à la chambre pour la stabilité du débit, l’esthétique et la simplicité
1.6K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile le TT-FTTR : la fibre jusqu’à chaque pièce pour effacer les limites du Wi-Fi à 500 Mb/s et 1 Gb/s
1.5K
En bref

Tim’ess lève des fonds pour industrialiser la valorisation des déchets forestiers
1.4K
En bref

Orange Cyberdefense enrichit ses capacités de détection avec l’intelligence artificielle de Qevlar AI
1.3K
En bref

ActInSpace 2026 : AGEOS lance l’édition tunisienne du hackathon mondial, organisé simultanément, les 30 et 31 janvier 2026, dans 40 pays
1.3K
En bref

L’ITU tiendra la Conférence mondiale sur le développement des télécommunications (WTDC-25) à Bakou en novembre
1.3K
L'actuTHD

Tunisie : 6 foyers sur 10 disposent d’une Smart TV et 95 % ont au moins un smartphone
1.2K
L'actuTHD

Afrique : 84 % des entreprises échouent encore à intégrer l’IA faute de vision managériale
1.2K
En bref

UMIDIGI A75x : le premier smartphone Android 16 redéfinit l’entrée de gamme
1.2K
En bref

AFRINIC ouvre les inscriptions à sa formation gratuite en ligne « Zero to IPv6 Certified in 21 Days »
1.1K
En bref

Cloudflare neutralise une attaque DDoS record à 22,2 Tbps
To Top