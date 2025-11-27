Tunisie Telecom, acteur clé d’une IA responsable et compétitive

Partagez 0 Partages

Tunisie Telecom a pris part au Forum Méditerranéen de l’Intelligence Artificielle, rendez-vous majeur de l’IA en Méditerranée, organisé les 20 et 21 novembre 2025 autour du thème : «Quelles solutions l’IA peut-elle apporter aux grands défis méditerranéens ?». À cette occasion, l’opérateur national a présenté sa vision stratégique visant à faire de l’intelligence artificielle un moteur de développement, un levier d’innovation et un vecteur de souveraineté numérique pour la Tunisie.

Des infrastructures souveraines pour une IA de confiance

Engagée depuis plusieurs années dans le renforcement d’une souveraineté numérique solide et durable, Tunisie Telecom a mis en lumière le rôle essentiel de ses infrastructures stratégiques. L’opérateur s’appuie aujourd’hui sur un réseau de Data Centers certifiés, répartis sur tout le territoire tunisien, labellisés N-Cloud et éligibles G-Cloud. Son Data Center Carthage se distingue par ses certifications ISO 27001, ISO 27701 et ISO 9001, gages d’une sécurité renforcée des données, d’une protection rigoureuse de la vie privée et d’un niveau de qualité élevé pour l’ensemble des services hébergés. Ces plateformes garantissent sécurité, conformité, continuité de service et hébergement souverain des données nationales — des piliers essentiels pour soutenir la croissance d’écosystèmes d’intelligence artificielle fiables et sécurisés.

Une transition énergétique au service d’une IA durable

Sur le plan énergétique, Tunisie Telecom a déployé une capacité solaire de 3,5 mégawatts-crête sur plus de 150 sites techniques. Ces installations photovoltaïques couvrent une part significative des besoins énergétiques de l’opérateur, réduisent la pression sur le réseau national et préparent l’avènement d’une IA véritablement durable.Cette démarche s’inscrit pleinement dans une stratégie d’autonomie énergétique et de transition verte, soutenue par un programme ambitieux 2026–2029 visant à renforcer et étendre encore l’usage des énergies renouvelables sur l’ensemble des infrastructures de Tunisie Telecom.

Une connectivité internationale renforcée pour soutenir l’essor de l’IA

L’atterrissement du câble sous-marin Medusa à Bizerte, le 1ᵉʳ novembre 2025, constitue une avancée majeure dans la stratégie de connectivité internationale de la Tunisie. Avec une capacité de 22 Tbps, cette infrastructure relie directement la Tunisie à l’Europe grâce à un réseau de dernière génération, positionnant le pays comme un véritable hub numérique méditerranéen. Grâce à Medusa, la Tunisie dispose désormais d’une connectivité souveraine capable d’accueillir, d’héberger et de distribuer des flux de données et de calcul IA à l’échelle régionale. Un pilier indispensable pour bâtir des infrastructures d’intelligence artificielle durables, compétitives et ancrées dans la souveraineté.

Ainsi, avec ses infrastructures souveraines, sa stratégie énergétique durable et son engagement à renforcer la connectivité internationale, Tunisie Telecom confirme son rôle central dans la construction d’un écosystème méditerranéen de l’intelligence artificielle, fiable et compétitif.

En investissant dans des technologies de pointe et en anticipant les besoins futurs, l’opérateur national se positionne comme un acteur incontournable de l’innovation; prêt à accompagner les grands défis de demain.

Source : communiqué

