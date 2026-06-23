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Tunisie Telecom active la 5G à Borj El Amri

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La station d’émission radio pour la 5G de Tunisie Telecom dans la localité d’El Drijet (délégation de Borj El Amri, gouvernorat de la Manouba), est entrée en exploitation le lundi 22 juin 2026. Elle permettra d’apporter le Très Haut Débit dans les zones isolées ou peu denses, non éligibles à la fibre optique ou mal desservies par l’ADSL.

  • Bénéficiaires : Près de 300 familles connectées et couverture de l’école primaire de Drijet.
  • Portée du réseau : Le signal s’étend sur un rayon de 5 km.
  • Sécurité et services : La connexion vise à améliorer la coordination entre la protection civile, la garde nationale et les services agricoles pour la gestion des urgences (incendies, catastrophes naturelles) dans cette zone agricole.

Le lancement officiel a eu lieu en présence du gouverneur de la région, Mahmoud Chouaïeb, et du PDG de Tunisie Telecom, Lassaad Ben Dhiab.

Seul opérateur couvrant actuellement cette localité, Tunisie Telecom a démarré parallèlement la commercialisation de ses offres BOX 5G. Par ailleurs, l’opérateur poursuit le déploiement de son réseau de fibre optique dans les villes limitrophes de Manouba, Oued Ellil, Douar Hicher et Mornaguia.

La rédaction

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