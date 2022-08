Tunisie Télécom au service de l’innovation

Partagez 0 Partages

Fidèle à son engagement à la facilitation de l’innovation en Tunisie, et en tant que premier partenaire des entreprises innovantes, Tunisie Télécom , marque sa présence par la participation active à la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), qui se tient à Tunis les 27 et 28 Août 2022.

Une conférence économique qui regroupera près de 300 entreprises japonaises, africaines et tunisiennes, qui participeront à 10 activités parallèles (conférences et ateliers) dans différents domaines.

Près de 81 projets d’investissement d’une valeur de 2,7 milliards de dollars, seront présentés par le secteur privé tunisien aux investisseurs africains et japonais, lors de cette conférence.

La Tunisie mise dans cet événement sur le développement de sa coopération avec le Japon, qui se focalise sur l’innovation, la technologie et la réalisation d’une croissance durable et inclusive avec des inégalités économiques réduites.

Depuis 1993, la TICAD traite de différentes thématiques relatives au développement de l’Afrique dans le respect des principes fondamentaux d’appropriation par les pays africains. De partenariats de développement de qualité, de sécurité humaine et de développement de l’Afrique via une coopération public-privé seront à l’ordre du jour.

Tunisie Télécom soutient depuis des années l’innovation et œuvre à instaurer le climat propice à son épanouissement à travers ses investissements continus dans l’infrastructure des télécommunications en Tunisie, ainsi que son engagement de responsabilité dans l’entreprenariat social, l’inclusion numérique et l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire tunisien. Ceci afin d’utiliser sa force positive pour un développement durable, équitable et inclusif et notamment à travers son nouveau programme « Ichmilni ».

En marge de ce salon, Tunisie Télécom va présenter ses solutions de connectivités et de développement dédiées aux entreprises pour les aider à la conception d’une nouvelle ère de technologie.

Communiqué