Tunisie Telecom célèbre l’atterrissement du câble sous-marin Medusa à Bizerte

Dans le cadre de son engagement à renforcer la connectivité internationale de la Tunisie et à soutenir la transformation numérique du pays, Tunisie Telecom a organisé ce samedi 01 novembre à Bizerte une cérémonie officielle marquant l’atterrissement du câble sous-marin Medusa sur les côtes tunisiennes.

Un projet stratégique pour la souveraineté numérique de la Tunisie

D’une longueur totale de 8 700 km, le câble Medusa, porté par AFR-IX Telecom et soutenu par l’Union européenne, reliera plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient, dont la Tunisie, le Portugal, l’Espagne, la France, le l’Italie, la Grèce, Chypre, le Maroc, l’Algérie, la Lybie et l’Égypte.

La paire de fibres de Tunisie Telecom, long de plus de 1 000 km entre Bizerte et Marseille, dispose d’une capacité de 22 Tbps, permettant d’augmenter considérablement la bande passante internationale.

Un levier de croissance et d’inclusion numérique

Grâce à cette nouvelle infrastructure, la Tunisie renforcera sa souveraineté numérique, sécurisera ses échanges internationaux de données, accèdera à de nouvelles routes redondantes de connectivité mondiale et soutiendra le développement de services numériques innovants : cloud, Data Centers, intelligence artificielle, e-services publics et villes intelligentes…

Cette avancée bénéficiera directement aux entreprises, aux institutions publiques et aux citoyens, en garantissant une meilleure qualité de service, une réduction significative de la latence, et une plus grande résilience du réseau national.

Une vision technique et stratégique partagée

Dans son allocution, M. Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, a déclaré : « L’atterrissement du câble Medusa à Bizerte représente une étape technologique majeure pour Tunisie Telecom et pour la Tunisie. Grâce à cette infrastructure de dernière génération, nous multiplions par huit notre capacité internationale, renforçant ainsi la fiabilité et la sécurité de nos échanges de données. Ce câble constitue une colonne vertébrale essentielle pour soutenir la montée en puissance du cloud, de l’intelligence artificielle et des services numériques de demain. Il positionne la Tunisie comme un hub régional incontournable de la connectivité et un acteur central de la souveraineté numérique méditerranéenne.»

De son côté, M. Norman Albi, CEO de Medusa, a souligné :« L’arrivée du câble sous-marin Medusa système en Tunisie constitue une étape importante dans la réalisation de notre objectif collectif de favoriser une Méditerranée plus connectée et compétitive. En collaborant étroitement avec notre partenaire Tunisie Telecom, nous renforçons les liens entre les continents et posons les bases d’une croissance économique durable et de l’innovation dans la région. »

Tunisie Telecom, acteur clé de la transformation numérique nationale

Avec l’entrée en service du câble sous-marin Medusa, Tunisie Telecom confirme sa position de leader de la connectivité en Afrique du Nord et son rôle central dans le développement d’une infrastructure numérique souveraine, performante et résiliente.

L’opérateur historique, déjà propriétaire des câbles sous-marins Hannibal et SEA-ME-WE 4, consolide ainsi sa mission : connecter la Tunisie au monde avec excellence, sécurité et innovation.

Source : communiqué

