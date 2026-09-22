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Tunisie Telecom choisit la plateforme Service2Create de VC4 B.V. pour la gestion de son inventaire réseau

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Tunisie Telecom a signé un contrat avec l’entreprise néerlandaise VC4 B.V. portant sur le déploiement de sa plateforme Service2Create (S2C) pour la gestion de l’inventaire réseau de l’opérateur historique.

La signature s’est déroulée, à Tunis, en présence de Lassaad Ben Dhiab, PDG de Tunisie Telecom, et de Mike Dorland, PDG de VC4, ainsi que des équipes de direction et de gestion de projet des deux entreprises. L’annonce a été faite sur la page LinkedIn de VC4.

Un outil pour piloter l’ensemble du réseau fixe et mobile

Service2Create est une plateforme de gestion d’inventaire réseau et d’actifs télécoms, conçue pour offrir une visibilité complète sur l’ensemble du cycle de vie des infrastructures : fibre, GPON/FTTx, SDN/SD-WAN, MPLS/IP, WDM/OTN, réseaux mobiles 2G à 5G, ainsi que les liaisons hertziennes. Son adoption par Tunisie Telecom s’inscrit dans un projet plus large de transformation digitale et de modernisation des systèmes OSS (Operations Support Systems) de l’opérateur, à l’échelle nationale.

VC4, un acteur reconnu du secteur OSS

Fondée il y a plus de 20 ans, VC4 B.V. est spécialisée dans les solutions logicielles de gestion d’inventaire réseau pour les opérateurs télécoms, les utilities et les projets d’infrastructures greenfield. L’entreprise a récemment signé des accords similaires avec d’autres opérateurs, dont AFR-IX Telecom pour la gestion de son backbone panafricain.

W.N

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