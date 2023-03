Tunisie Telecom consolide ses investissements sur le fixe et vise à quintupler les capacités de son réseau

Partagez 22 Partages

En 1996, la technologie GSM faisait son entrée en Tunisie. Deux ans plus tard avec la commercialisation des premières lignes 98 par l’opérateur historique Tunisie Telecom (98), les utilisateurs ont pu avoir accès à des services de téléphonie mobile fiables et de qualité. Depuis, le paysage des technologies des télécommunications s’est métamorphosé, notamment du côté de l’opérateur national qui propose aujourd’hui plusieurs services de téléphonie mobile et de connectivité.

« Tunisie Telecom a mis en place différents services de connectivité à travers les différentes technologies disponibles du télégramme à la monovoie en passant par les services de connectivité par câble métallique … jusqu’à l’arrivée de la fibre optique (…) Nous disposons aujourd’hui d’un réseau fibre optique de plus 35.000 kilomètres sur l’ensemble du territoire tunisien », a indiqué le PDG de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhieb, invité du 147e épisode de DigiClub powred by Topnet et Huawei Technologies.

Interviewé en marge du Network Day organisé par l’opérateur, M. Ben Dhieb a souligné que Tunisie Telecom avait justement misé sur le mobile dès son lancement. « Les stations radio nous ont permis d’avoir cette belle performance témoignée par nPerf (…) La connectivité optique est notre point fort. Nous disposons d’un réseau filaire étendu sur tout le territoire tunisien. Nous en avons bien profité pour l’upgrader avec la fibre optique. Chose qui nous a permis de maintenir pour la quatrième année consécutive le réseau numéro un de la Tunisie sur la partie mobile », a-t-il ajouté.

Les performances de l’Internet mobile de Tunisie Telecom ont, rappelons-le, été distinguées par l’entreprise de mesure de la qualité de l’Internet, nPerf, pour l’année 2022. Tunisie Telecom arrive en tête du classement avec un score global de 53.302 points (53.105 en 2021). Ce score reflète d’un côté la qualité globale de la connexion telle que ressentie par l’utilisateur et de l’autre l’image globale de la qualité d’une connexion en tenant à la fois compte des débits mesurés, de la latence et les tests QoE (navigation/streaming).

L’opérateur national investit, également, dans son réseau fixe. Rappelant que durant quelques années Tunisie Telecom, tout comme les autres opérateurs, avait focalisé ses efforts en majorité sur le mobile, Lassâad Ben Dhieb a expliqué qu’une récente prise de conscience avait poussé l’opérateur à se concentrer davantage sur son réseau fixe parallèlement aux travaux qui se font sur le mobile. « Il y a un programme qui été lancé, il y a de cela quelque année, et qui porte sur la modernisation du réseau fixe. Cette modernisation s’articule, notamment, autour de la modernisation des sous-répartiteurs classiques en les remplaçant par des équipements actifs ; les IPM-SAN. Ceux-ci permettront aux utilisateurs finaux d’atteindre des débits de 300 Mbps », a-t-il avancé.

Avec un réseau 100% fibré, Tunisie Telecom entend, par ailleurs, de quintupler, entre 2023 et 2024, les capacités de son réseau qui supporte actuellement des connectivités pour cent mille clients.

Nadya Jennene