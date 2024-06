Tunisie Telecom couronnée pour ses bonnes pratiques d’engagement environnementale

Partagez 0 Partages

Tunisie Telecom a pris part à la 3ème édition du CSR POWER FORUM qui s’est tenue les 23 et 24 mai 2024 à Yasmine Hammamet.

Tunisie Telecom a été une nouvelle fois sacrée pour ses efforts en matière de la responsabilité sociétale en recevant le trophée des bonnes pratiques d’engagement environnementale.

En effet, Tunisie Telecom a lancé un programme ambitieux de transition énergétique visant à réduire son empreinte carbone et à améliorer son efficacité énergétique. Ce programme s’articule autour de plusieurs axes principaux : l’autoproduction d’énergie photovoltaïque, l’adoption de systèmes de climatisation Free Cooling et Inverter, et l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses infrastructures.

L’opérateur national n’a eu de cesse d’évoluer et de se renouveler en termes d’actions RSE avec pour maîtres mots engagement et développement. Et comme le succès de la Responsabilité Sociétale des Entreprises ne réside pas uniquement dans ce que fait la marque, mais dans l’impact positif qu’elle a sur la vie des autres, il était important que l’individu et son environnement soient parties prenantes de sa stratégie RSE pour asseoir sa position d’opérateur responsable engagé envers le développement durable

Et pour ce faire, Tunisie Telecom qui a déjà été récompensé deux fois pour ses actions sociales a choisi de diversifier ses actions RSE en intégrant le volet environnemental à travers son projet de transition énergétique.

Des moyens ont ainsi été mis en œuvre pour réduire voire supprimer à long terme sa consommation énergétique à travers le renouvellement et modernisation de ses systèmes de climatisation, permettant ainsi à TT de maîtriser son empreinte carbone.

Pour rappel, en 2022, Tunisie Telecom avait testé avec succès un programme de déploiement de sites d’autoproduction photovoltaïque On Grid basse tension. Fort de cette réussite, le programme a été confirmé pour les années 2023/2024 avec une capacité totale de 3,2 MWc, répartie sur toutes les régions du sud tunisien. Ces installations permettront non seulement de réduire la consommation d’énergie non renouvelable de plus de 5%, mais aussi de diminuer les coûts opérationnels de Tunisie Telecom à long terme.

Enfin, l’objectif principal de cette action RSE est de contribuer à la stratégie énergétique nationale de la Tunisie à l’horizon 2035, en diminuant la dépendance aux énergies fossiles et en promouvant les énergies renouvelables. Le message clé à retenir est l’engagement de Tunisie Telecom dans la lutte contre le changement climatique et la promotion d’un développement durable.

D’après communiqué