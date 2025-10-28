Tunisie Telecom dévoile le TT-FTTR : la fibre jusqu’à chaque pièce pour effacer les limites du Wi-Fi à 500 Mb/s et 1 Gb/s

Partagez 0 Partages



Tunisie Telecom a présenté, lundi 27 octobre à son espace commercial El Manar, son nouveau service FTTR (Fiber-To-The-Room), baptisé « TT-FTTR », une première en Tunisie. Ce lancement s’inscrit dans la stratégie d’innovation continue de l’opérateur national et marque une avancée majeure dans la connectivité à très haut débit, aussi bien pour les foyers que pour les entreprises.

Alors que la technologie FTTH (Fiber-To-The-Home) amène la fibre jusqu’à la porte du domicile, la FTTR va plus loin en étendant la fibre jusque dans chaque pièce. Résultat : une connexion ultra-rapide, stable et homogène, éliminant les zones mortes du Wi-Fi traditionnel, les pertes de signal dans les maisons et bureaux d’une entreprise à plusieurs étages ou les grands espaces.

Le service TT-FTTR est destiné aux abonnés Fibre 500 Mb/s et 1 Gb/s, leur garantissant un débit constant et une qualité de service uniforme dans chaque pièce, quel que soit le nombre d’utilisateurs connectés.

Une technologie nouvelle génération, invisible et performante

Le « TT-FTTR » repose sur une fibre optique ultra-souple et transparente, capable de s’intégrer discrètement dans tout type d’intérieur sans travaux lourds ni perçage. L’installation se fait en un temps record et assure une couverture complète de l’espace domestique ou professionnel.

S’il cible en premier lieu le grand public, ce service s’adresse également aux entreprises, où le partage de bande passante sur les réseaux Wi-Fi classiques peut dégrader sensiblement la vitesse et la stabilité de la connexion. Grâce à la FTTR, chaque pièce ou bureau dispose d’un débit dédié, idéal pour les environnements de travail collaboratif, la visioconférence ou le cloud computing.

Lors de la cérémonie, M. Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, a rappelé que l’opérateur national dispose aujourd’hui de près de 60 000 km de fibre optique déployés sur tout le territoire et d’une capacité de raccordement de plus de 300 000 foyers.

« Avec le lancement de TT-FTTR, Tunisie Telecom confirme son rôle d’acteur clé du développement numérique national en offrant à ses clients une expérience Internet homogène, ultra-performante et adaptée aux nouveaux usages numériques. C’est une avancée concrète vers la maison connectée de demain », a-t-il déclaré.

Un réseau intelligent, pilotable et sécurisé

La présentation technique assurée par les ingénieurs de Tunisie Telecom et de son partenaire technique Huawei, a démontré les avantages concrets du service :

Connexion dédiée dans chaque pièce, sans partage de ressources comme dans le Wi-Fi classique.

Supervision et contrôle parental via l’application My TT, permettant de visualiser les appareils connectés, de gérer la consommation et de bloquer certaines applications comme TikTok, YouTube ou Facebook en un clic.

Fiabilité et sécurité renforcées, garantissant la confidentialité des données et la stabilité des transactions en ligne.

Avec cette innovation, l’opérateur national prépare le terrain à une nouvelle génération de services connectés tout en renforçant la confiance numérique grâce à des solutions sécurisées et adaptées aux besoins des foyers comme des entreprises.

Walid Naffati avec IA

Partagez 0 Partages