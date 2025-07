Tunisie Telecom dévoile son nouveau siège à Tunis

Partagez 0 Partages

Tunisie Telecom a officiellement dévoilé son nouveau siège social, situé à la zone urbaine nord de Tunis dans une vidéo diffusée sur sa page LinkedIn. Érigé sur une superficie totale de 4 819 m², avec une surface bâtie avoisinant les 22 000 m², le bâtiment incarne la vision moderne de l’opérateur tout en restant fidèle à son ancrage national.

Conçu pour allier élégance, fonctionnalité et confort, le siège s’organise autour de sept étages comprenant 251 bureaux et sept open spaces, totalisant environ 270 postes de travail. Tous les espaces ont été aménagés selon les normes internationales, afin d’assurer un environnement propice à la performance et au bien-être des collaborateurs.

Le bâtiment dispose également de dix salles de réunion équipées des dernières technologies, ainsi que de zones d’attente confortables pour accueillir partenaires et visiteurs. Un bureau dédié à la relation citoyenne a été mis en place, soulignant l’engagement de Tunisie Telecom en tant qu’entreprise citoyenne à l’écoute des usagers.

Pensé aussi pour le confort des employés, chaque étage comprend deux salles de repos et deux kitchenettes. Une infirmerie complète dédiée à la médecine du travail est également intégrée, reflétant une attention particulière portée à la santé et à la sécurité au travail. Le site bénéficie par ailleurs d’un système de vidéosurveillance intelligent et d’un parking souterrain structuré en six zones.

Ce nouveau siège illustre la transformation continue de Tunisie Telecom et son ambition de projeter ses valeurs dans l’avenir. L’opérateur a tenu à saluer l’implication de ses équipes – ingénieurs, techniciens, agents et cadres – qui ont œuvré sans relâche à la réalisation de ce projet emblématique.

Walid Naffati & IA