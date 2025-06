Tunisie Telecom distingué par le Prix RSE de L’Eco Tech et Innovation pour son projet Smart City Écoresponsable

Partagez 0 Partages



Tunisie Telecom a remporté le prestigieux Prix RSE de L’Eco Tech et Innovation à l’occasion de la 4ᵉ édition du Forum International de la RSE, qui s’est tenue les 28 et 29 mai 2025 à Gammarth, sous le thème : « Repenser la stratégie RSE/ESG à l’ère de l’intelligence artificielle ».

Cette distinction vient saluer l’engagement fort de Tunisie Telecom en matière de développement durable, d’innovation technologique et de transformation numérique inclusive sur tout le territoire.

Un projet pilote de Smart City écoresponsable au Bardo

À cette occasion, Tunisie Telecom a présenté son projet phare : Smart City Écoresponsable, une initiative pionnière en Tunisie qui conjugue déploiement du très haut débit et réduction de l’impact environnemental.

Dans le cadre de ce projet, l’opérateur national a introduit pour la première fois dans le pays des solutions GPON aériennes et digitalisées dans la municipalité du Bardo. Pour renforcer l’impact environnemental du projet, 100 zigofilters ont été installés, permettant de capturer 6,3 tonnes de déchets dont 956 kg de plastique et de préserver 14 000 m³ d’eau.

Soutien à l’innovation jeune : Hackathon AI Challenge for CSR

Dans le cadre du CSR Power Forum, Tunisie Telecom a également soutenu en tant que sponsor officiel le Hackathon AI Challenge for CSR. Cet événement a réuni plus de 40 étudiants de plusieurs gouvernorats répartis en 15 équipes autour d’un objectif ambitieux : concevoir un chatbot intelligent, personnalisé et accessible pour faciliter l’accès à l’information et l’assistance client de Tunisie Telecom.

Source : Communiqué