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Le ministère des Technologies de la communication, Tunisie Telecom, l’ambassade de Suède en Tunisie et Ericsson ont organisé, le 24 novembre 2026 à Tunis, les « Tunisian-Swedish Games and Innovation Days », une rencontre consacrée au potentiel de l’industrie du gaming et aux opportunités de coopération technologique entre la Tunisie et la Suède.

L’événement a notamment été l’occasion de présenter les projets issus du Green Hackathon, organisé sur deux jours et ayant réuni une centaine de participants autour de concepts de jeux vidéo intégrant des enjeux de durabilité et de protection de l’environnement.

La rencontre a réuni plusieurs acteurs de l’écosystème numérique, notamment des développeurs, des étudiants, des startups et des investisseurs. Elle a également permis aux jeunes participants de présenter leurs réalisations et d’échanger avec des professionnels sur les perspectives de développement entrepreneurial dans le secteur du jeu vidéo.

Pour Tunisie Telecom, cette initiative dépasse le cadre d’un simple partenariat événementiel. Sihem Mhissen, DET PFMO de l’opérateur, a souligné sa contribution à l’écosystème numérique tunisien, notamment à travers le développement des compétences, l’amélioration de la qualité de la connectivité et le soutien à la créativité et à l’innovation.

De son côté, Ericsson a mis en avant le rôle de la connectivité et des technologies numériques dans le développement de nouveaux usages. Alain Maupin, vice-président d’Ericsson et responsable de l’unité client Afrique du Nord et de l’Est, a notamment évoqué le soutien de l’équipementier aux talents tunisiens à travers les technologies 5G et le renforcement des collaborations entre les acteurs technologiques des deux pays.

Au-delà du gaming, les Tunisian-Swedish Games and Innovation Days s’inscrivent dans une démarche de coopération entre la Tunisie et la Suède autour de l’innovation numérique, du développement des compétences et de l’entrepreneuriat technologique. L’industrie du jeu vidéo constitue ainsi un terrain de convergence entre création numérique, nouvelles technologies et développement économique.

D’après communiqué

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