Tunisie Telecom et Ericsson réussissent le lancement de la 5G en Tunisie

Partagez 0 Partages



Partenaire du secteur des télécommunications en Tunisie depuis 1964, l’équipementier télécom suédois Ericsson accompagne l’opérateur National Tunisie Telecom dans le déploiement réussi de la technologie mobile 5G en Tunisie.

Après l’octroi des licences lors d’une cérémonie officielle en présence du chef du gouvernement tunisien et, du ministre des Technologies de la Communication au Palais du Gouvernement à la Kasbah, et un lancement commercial en grande pompe le 14 février dernier, l’opérateur mobile a entamé avec succès la fourniture de ses services 5G-NSA (non stand alone), avec la 5G eMBB et l’accès fixe sans fil (Fixed Wireless Access) pour les abonnés résidentiels.

Sur le plan technique, le déploiement de la 5G s’est basé sur des sites TDD, utilisant la bande de fréquence 3,5 GHz et sur le FDD après un réaménagement du spectre 4G existant, principalement dans les bandes de fréquences 2100 et 1800 MHz. Un débit élevé a été atteint avec des sites 5G TDD atteignant 2.1. Gbit/s en liaison descendante.

Ce déploiement marque ainsi l’utilisation pour la première fois en Tunisie de cette bande de fréquences qui dispose d’un large spectre permettant d’améliorer les vitesses. La 5G de TT est également déployée dans son format FDD (Frequency Division Duplex), qui s’inscrit dans la continuité du réseau mobile existant et garantit une couverture géographique plus large.

« Dans l’esprit du partenariat de longue date, Ericsson a accompagné Tunisie Telecom pour assurer le succès du lancement commercial de la 5G dans le respect des délais du ministère des TIC. Et en dépit du calendrier très serré et de l’architecture réseau relativement complexe, nous avons réussi à unir nos efforts et faire aboutir ce lancement à temps et avec excellence.

Ericsson continuera à travailler étroitement avec Tunisie Telecom pour réussir la stratégienumérique2025, visant à mettre le numérique au cœur du développement économique et social de la Tunisie », a déclaré Tahar Labidi, Senior Account Manager auprès d’Ericsson.

Source : Communiqué