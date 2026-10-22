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Tunisie Telecom et la FTAV s’allient pour accélérer la transformation numérique du secteur touristique

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Dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement de la transformation numérique des secteurs clés de l’économie nationale, Tunisie Telecom renforce son engagement en faveur du développement et de la compétitivité du tourisme tunisien.

Le Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, M. Lassâad Ben Dhiab, et le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV), M. Mohamed Ali Toumi, ont procédé, le mardi 20 octobre 2026, à la signature d’une convention de partenariat visant à accélérer la transition numérique des agences de voyages et à accompagner les professionnels du secteur dans l’adoption de solutions technologiques innovantes, adaptées à leurs besoins.

À travers cet accord, Tunisie Telecom mettra la performance de ses infrastructures, la richesse de ses solutions de connectivité et son expertise technologique au service des professionnels du tourisme.

Le président de la FTAV, Mohamed Ali Toumi, a souligné l’importance de ce partenariat pour accompagner les évolutions technologiques rapides et leurs répercussions sur le secteur touristique, notamment en matière de promotion de la destination tunisienne et d’amélioration de l’expérience touristique.

À cet égard, il a expliqué que les avancées technologiques permettent désormais aux touristes de partager les différentes étapes de leurs voyages et leurs expériences sur les plateformes numériques, contribuant ainsi à promouvoir la destination tunisienne et à renforcer son rayonnement. Il a également indiqué que la protection des données personnelles et leur gestion sécurisée constituent des axes fondamentaux de ce partenariat.

De son côté, M. Saber Hedfi, directeur commercial des grands comptes de Tunisie Telecom, a précisé que ce partenariat prévoit la mise à disposition des professionnels de solutions innovantes qui permettront aux agences de voyages d’optimiser la gestion de leurs activités quotidiennes, de développer des contenus touristiques destinés aux clientèles tunisienne et étrangère, et de valoriser le patrimoine culturel national .

La convention prévoit également le renforcement de la coopération en matière de formation professionnelle et la mise en place d’ateliers de travail conjoints afin d’identifier des solutions concrètes favorisant l’innovation et le développement du secteur touristique.

À travers ce partenariat, Tunisie Telecom réaffirme son positionnement en tant que partenaire technologique de référence et confirme sa volonté de mettre l’innovation, ses infrastructures et son savoir-faire au service des secteurs stratégiques de l’économie nationale.

Source communiqué

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