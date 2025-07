Tunisie Telecom et le Club Sportif Sfaxien renforcent leur alliance stratégique pour trois nouvelles années

Partagez 0 Partages



Tunisie Telecom et le Club Sportif Sfaxien ont annoncé ce vendredi 18 Juillet à Sfax, la prolongation de leur partenariat historique pour une durée de trois ans.

Ce renouvellement vient consolider une collaboration solide et ininterrompue depuis 2014, articulée autour d’une vision commune : promouvoir un modèle d’engagement entre un acteur national de premier plan et une institution sportive d’envergure, profondément enracinée dans son territoire.

Cette nouvelle phase de partenariat favorise notamment une plus grande intégration de la marque CSS Mobile dans les initiatives digitales, commerciales et événementielles du club.

«Le lien entre Tunisie Telecom et le CSS repose sur des valeurs fortes, consolidées par l’histoire et par la fidélité des deux parties », a déclaré Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom lors de la signature du contrat de partenariat.« Au-delà de notre rôle de sponsor, nous nous inscrivons dans un projet global, qui vise à renforcer les ponts entre les institutions économiques et le sport tunisien .»

Le président du comité de pilotage du Club Sportif Sfaxien, Mehdi Frikha, a salué ce partenariat pérenne, soulignant qu’il constitue un levier de stabilité, de développement et de rayonnement pour le club : « Lorsque notre bureau directeur a pris la responsabilité de gérer le Club Sportif Sfaxien en février dernier, nous avons érigé au rang de priorité la reconduction du partenariat avec Tunisie Telecom, un partenariat stratégique pour lequel nous comptons mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le renforcer durablement. »

En effet, CSS Mobile, la marque dérivée née de ce partenariat, commercialisée via le réseau de Tunisie Telecom, offre depuis plus d’une décennie aux supporters sfaxiens une gamme d’offres mobiles alignées à leurs attentes, dans l’esprit et les couleurs du club.

Source : Communiqué